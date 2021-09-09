https://ria.ru/20210909/flot-1749387291.html

В Арктике начались учения Северного флота

В Арктике начались учения Северного флота - РИА Новости, 09.09.2021

В Арктике начались учения Северного флота

Северный флот начал масштабные учения в Арктической зоне, заявили журналистам в его пресс-службе. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T17:00

2021-09-09T17:00

2021-09-09T17:42

безопасность

арктика

россия

армия

вмф рф

мурманская область

с-400 «триумф»

северный флот вмф россии

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СЕВЕРОМОРСК (Мурманская обл.), 9 сен — РИА Новости. Северный флот начал масштабные учения в Арктической зоне, заявили журналистам в его пресс-службе."Привлечено до восьми тысяч военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, в том числе около 40 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов и до 50 кораблей и судов обеспечения", — сказано в сообщении.Маневры пройдут в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых, в районе Новосибирских островов и архипелага Земля Франца-Иосифа."Cилы (войска) Северного флота проведут практические действия по защите коммуникаций Северного морского пути, охране и обороне гарнизонов флота, изучению возможных районов боевых действий и условий применения разнородных сил флота в западной и восточной Арктических морских зонах", — уточнили в пресс-службе.Подразделения сухопутных и береговых войск, а также сил ПВО Северного флота выдвинулись на полигоны в Мурманской области, чтобы провести совместные учения с арктической экспедиционной группировкой.Для участия в маневрах пункты постоянной дислокации покинули подразделения противовоздушной обороны — боевые расчеты систем ПВО С-300 и С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь С-1.Плановые учения проходят под руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева.

https://ria.ru/20210909/ucheniya-1749304400.html

https://ria.ru/20210903/ucheniya-1748631921.html

арктика

россия

мурманская область

баренцево море

карское море

новосибирские острова

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безопасность, арктика, россия, армия, вмф рф, мурманская область, с-400 «триумф», северный флот вмф россии, баренцево море, карское море, новосибирские острова, северный морской путь