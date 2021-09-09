17:00 09.09.2021 (обновлено: 17:42 09.09.2021)
В Арктике начались учения Северного флота
Северный флот начал учения в Арктике с участием восьми тысяч военных и 50 кораблей
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкТяжёлый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" в Североморске
СЕВЕРОМОРСК (Мурманская обл.), 9 сен — РИА Новости. Северный флот начал масштабные учения в Арктической зоне, заявили журналистам в его пресс-службе.
"Привлечено до восьми тысяч военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, в том числе около 40 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов и до 50 кораблей и судов обеспечения", — сказано в сообщении.
Маневры пройдут в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых, в районе Новосибирских островов и архипелага Земля Франца-Иосифа.
"Cилы (войска) Северного флота проведут практические действия по защите коммуникаций Северного морского пути, охране и обороне гарнизонов флота, изучению возможных районов боевых действий и условий применения разнородных сил флота в западной и восточной Арктических морских зонах", — уточнили в пресс-службе.
Подразделения сухопутных и береговых войск, а также сил ПВО Северного флота выдвинулись на полигоны в Мурманской области, чтобы провести совместные учения с арктической экспедиционной группировкой.
Для участия в маневрах пункты постоянной дислокации покинули подразделения противовоздушной обороны — боевые расчеты систем ПВО С-300 и С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь С-1.
Плановые учения проходят под руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева.
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