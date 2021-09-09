Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210909/flot-1749387291.html
В Арктике начались учения Северного флота
В Арктике начались учения Северного флота - РИА Новости, 09.09.2021
В Арктике начались учения Северного флота
Северный флот начал масштабные учения в Арктической зоне, заявили журналистам в его пресс-службе. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T17:00
2021-09-09T17:42
безопасность
арктика
россия
армия
вмф рф
мурманская область
с-400 «триумф»
северный флот вмф россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729322613_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e75b868413bce87e27723b4701de96be.jpg
СЕВЕРОМОРСК (Мурманская обл.), 9 сен — РИА Новости. Северный флот начал масштабные учения в Арктической зоне, заявили журналистам в его пресс-службе."Привлечено до восьми тысяч военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, в том числе около 40 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов и до 50 кораблей и судов обеспечения", — сказано в сообщении.Маневры пройдут в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых, в районе Новосибирских островов и архипелага Земля Франца-Иосифа."Cилы (войска) Северного флота проведут практические действия по защите коммуникаций Северного морского пути, охране и обороне гарнизонов флота, изучению возможных районов боевых действий и условий применения разнородных сил флота в западной и восточной Арктических морских зонах", — уточнили в пресс-службе.Подразделения сухопутных и береговых войск, а также сил ПВО Северного флота выдвинулись на полигоны в Мурманской области, чтобы провести совместные учения с арктической экспедиционной группировкой.Для участия в маневрах пункты постоянной дислокации покинули подразделения противовоздушной обороны — боевые расчеты систем ПВО С-300 и С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь С-1.Плановые учения проходят под руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева.
https://ria.ru/20210909/ucheniya-1749304400.html
https://ria.ru/20210903/ucheniya-1748631921.html
арктика
россия
мурманская область
баренцево море
карское море
новосибирские острова
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729322613_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_15ad79103596f8742dc1fede572d925e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, арктика, россия, армия, вмф рф, мурманская область, с-400 «триумф», северный флот вмф россии, баренцево море, карское море, новосибирские острова, северный морской путь
17:00 09.09.2021 (обновлено: 17:42 09.09.2021)
 
В Арктике начались учения Северного флота

Северный флот начал учения в Арктике с участием восьми тысяч военных и 50 кораблей

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкТяжёлый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" в Североморске
Тяжёлый атомный ракетный крейсер Петр Великий в Североморске - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СЕВЕРОМОРСК (Мурманская обл.), 9 сен — РИА Новости. Северный флот начал масштабные учения в Арктической зоне, заявили журналистам в его пресс-службе.
"Привлечено до восьми тысяч военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, в том числе около 40 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов и до 50 кораблей и судов обеспечения", — сказано в сообщении.
Маневры пройдут в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых, в районе Новосибирских островов и архипелага Земля Франца-Иосифа.
"Cилы (войска) Северного флота проведут практические действия по защите коммуникаций Северного морского пути, охране и обороне гарнизонов флота, изучению возможных районов боевых действий и условий применения разнородных сил флота в западной и восточной Арктических морских зонах", — уточнили в пресс-службе.
Танк Т-72Б3 во время учений - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
Вчера, 10:54
В Нижегородской области стартовали учения "Запад-2021"
Подразделения сухопутных и береговых войск, а также сил ПВО Северного флота выдвинулись на полигоны в Мурманской области, чтобы провести совместные учения с арктической экспедиционной группировкой.
Для участия в маневрах пункты постоянной дислокации покинули подразделения противовоздушной обороны — боевые расчеты систем ПВО С-300 и С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь С-1.
Плановые учения проходят под руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева.
Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России в Минской области - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 19:47
Слуцкий ответил на заявление генсека НАТО о российских учениях
 
БезопасностьАрктикаРоссияАрмияВМФ РФМурманская областьС-400 «Триумф»Северный флот ВМФ РоссииБаренцево мореКарское мореНовосибирские островаСеверный морской путь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42Силы безопасности проверяют информацию о стрельбе на базе ВВС США в Огайо
05:20Посол Латвии заявил, что страны ЕС "не хотят новых проблем" из-за Украины
05:10Российские военные начали патрулировать освобожденный город в Сирии
05:08Сын актера Конкина рассказал, как тот девять раз выстрелил в него
04:59В России за сутки потушили 24 лесных пожара
04:57В Колумбии в результате взрыва один человек погиб и четверо ранены
04:32В России выросло количество рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию
04:13Сопротивление: талибы изгнали из Панджшера тысячи человек
04:12Назван актер, который заменит Шварценеггера в перезапуске "Правдивой лжи"
04:08Врач назвала самые полезные способы приготовления мяса
04:07На учениях "Запад-2021" ВДВ впервые десантируют сразу 30 боевых машин
03:58Стюардессы рассказали, зачем приветствуют каждого пассажира на входе
03:52СМИ: в США не менее шести человек пострадали в результате стрельбы
03:45В США возмущены давлением на сотрудников ООН со стороны талибов
03:31Эксперт научила, как взять кредит дешевле, чем предлагают
03:25В ЕР предложили изменить отопительные нормы после взрыва в Ногинске
03:15В Приморье подрядчик обещал начать стройку после видео о пьяном стороже
03:07В России и Белоруссии стартовали учения "Запад-2021"
03:00Небензя: новые власти Афганистана могут избавить регион от наркоугрозы
02:48Российские космонавты вернулись на МКС после работы в открытом космосе
Лента новостейМолния