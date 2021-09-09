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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210909/evro-1749355123.html
Официальный курс евро на пятницу снизился на 44 копейки
Официальный курс евро на пятницу снизился на 44 копейки - РИА Новости, 09.09.2021
Официальный курс евро на пятницу снизился на 44 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 44,37 копейки - до 86,4677 рубля, курс доллара - на 31,31 копейки, до 73,1290 рубля,... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T14:44
2021-09-09T14:44
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
евро
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 44,37 копейки - до 86,4677 рубля, курс доллара - на 31,31 копейки, до 73,1290 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 37,19 копейки, составив 79,1314 рубля.
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экономика, евро, центральный банк рф (цб рф), россия
14:44 09.09.2021
 
Официальный курс евро на пятницу снизился на 44 копейки

Официальный курс евро на пятницу снизился на 44 копейки

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРоссийские рубли и купюра Европейского союза
Российские рубли и купюра Европейского союза - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 44,37 копейки - до 86,4677 рубля, курс доллара - на 31,31 копейки, до 73,1290 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 37,19 копейки, составив 79,1314 рубля.
Доллары США и рубли - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 03:15
Аналитик рассказал о разных видах курсов валют
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаевроЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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