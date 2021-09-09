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Официальный курс евро на пятницу снизился на 44 копейки
Официальный курс евро на пятницу снизился на 44 копейки - РИА Новости, 09.09.2021
Официальный курс евро на пятницу снизился на 44 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 44,37 копейки - до 86,4677 рубля, курс доллара - на 31,31 копейки, до 73,1290 рубля,... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T14:44
2021-09-09T14:44
2021-09-09T14:44
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 44,37 копейки - до 86,4677 рубля, курс доллара - на 31,31 копейки, до 73,1290 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 37,19 копейки, составив 79,1314 рубля.
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экономика, евро, центральный банк рф (цб рф), россия
Официальный курс евро на пятницу снизился на 44 копейки
Официальный курс евро на пятницу снизился на 44 копейки