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Экипаж с актрисой Пересильд успешно сдал предполетные экзамены
Экипаж с актрисой Пересильд успешно сдал предполетные экзамены - РИА Новости, 09.09.2021
Экипаж с актрисой Пересильд успешно сдал предполетные экзамены
Экипаж космического корабля "Союз МС-19", на котором на МКС отправится съёмочная группа фильма "Вызов", успешно сдал все экзамены, говорится на сайте Центра... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T19:43
2021-09-09T19:43
2021-09-09T20:55
антон шкаплеров
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
юлия пересильд
клим шипенко
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Экипаж космического корабля "Союз МС-19", на котором на МКС отправится съёмочная группа фильма "Вызов", успешно сдал все экзамены, говорится на сайте Центра подготовки космонавтов."Экзаменационные комплексные тренировки завершились успешно для основного и дублирующего экипажей МКС-66. Космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров, участники космического полета Клим Шипенко и Юлия Пересильд, а также их дублеры Олег Артемьев, Алексей Дудин и Алена Мордовина справились со всеми заданиями на тренажерах транспортного пилотируемого корабля "Союз" и российского сегмента МКС", - говорится в сообщении.Итоги подготовки экипажей будут подведены 16 сентября 2021 года на заседании Межведомственной комиссии.В среду прошел первый экзаменационный день, по итогам которого, по словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, основной экипаж получил 5 баллов, дублирующий экипаж - 4,56. В среду основной экипаж сдавал экзамен на тренажере российского сегмента МКС, а дублирующий на тренажере корабля "Союз МС". На следующий день экипажи поменялись экзаменационными местами.Как рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли по итогам второго дня, основной экипаж, куда входит Пересильд, получил оценку 4,5, а их дублёры сдали второй экзамен на 5 баллов.Старт планируется на 5 октября.
https://ria.ru/20210909/kosmos-1749293597.html
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антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, клим шипенко, россия
19:43 09.09.2021 (обновлено: 20:55 09.09.2021)
Экипаж с актрисой Пересильд успешно сдал предполетные экзамены
Экипаж съёмочной группы фильма "Вызов" сдал все экзамены перед полетом на МКС