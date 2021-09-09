https://ria.ru/20210909/ekschamen-1749422224.html

Экипаж с актрисой Пересильд успешно сдал предполетные экзамены

Экипаж с актрисой Пересильд успешно сдал предполетные экзамены - РИА Новости, 09.09.2021

Экипаж с актрисой Пересильд успешно сдал предполетные экзамены

Экипаж космического корабля "Союз МС-19", на котором на МКС отправится съёмочная группа фильма "Вызов", успешно сдал все экзамены, говорится на сайте Центра... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T19:43

2021-09-09T19:43

2021-09-09T20:55

антон шкаплеров

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

юлия пересильд

клим шипенко

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Экипаж космического корабля "Союз МС-19", на котором на МКС отправится съёмочная группа фильма "Вызов", успешно сдал все экзамены, говорится на сайте Центра подготовки космонавтов."Экзаменационные комплексные тренировки завершились успешно для основного и дублирующего экипажей МКС-66. Космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров, участники космического полета Клим Шипенко и Юлия Пересильд, а также их дублеры Олег Артемьев, Алексей Дудин и Алена Мордовина справились со всеми заданиями на тренажерах транспортного пилотируемого корабля "Союз" и российского сегмента МКС", - говорится в сообщении.Итоги подготовки экипажей будут подведены 16 сентября 2021 года на заседании Межведомственной комиссии.В среду прошел первый экзаменационный день, по итогам которого, по словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, основной экипаж получил 5 баллов, дублирующий экипаж - 4,56. В среду основной экипаж сдавал экзамен на тренажере российского сегмента МКС, а дублирующий на тренажере корабля "Союз МС". На следующий день экипажи поменялись экзаменационными местами.Как рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли по итогам второго дня, основной экипаж, куда входит Пересильд, получил оценку 4,5, а их дублёры сдали второй экзамен на 5 баллов.Старт планируется на 5 октября.

https://ria.ru/20210909/kosmos-1749293597.html

https://ria.ru/20210902/roskosmos-1748398285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, клим шипенко, россия