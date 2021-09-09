Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210909/ege-1749429439.html
В Рособрнадзоре заявили, что COVID-19 практически не повлиял на ЕГЭ
В Рособрнадзоре заявили, что COVID-19 практически не повлиял на ЕГЭ - РИА Новости, 09.09.2021
В Рособрнадзоре заявили, что COVID-19 практически не повлиял на ЕГЭ
Пандемия коронавируса практически не повлияла на результаты единого государственного экзамена, но сказалась на выполнении практических заданий, поскольку дома у РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T21:07
2021-09-09T21:07
общество
школа
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
приемная кампания в вузы
единый государственный экзамен (егэ)
анзор музаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565220911_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_df2bfc82be9f7b74071ec70086ba13ef.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пандемия коронавируса практически не повлияла на результаты единого государственного экзамена, но сказалась на выполнении практических заданий, поскольку дома у школьников не было возможности выполнять лабораторные работы, ставить опыты, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев."COVID на результаты ЕГЭ практически не повлиял. Если брать прошлый год, все боялись, что обрушатся результаты, единственный, кто говорил, что они могут быть лучше, - это был я. Почему? Потому что последние два месяца выпускник остался дома и готовился к тем предметам, которые он выбрал", - рассказал он в интервью RTVI.Однако Музаев отметил, что условия пандемии коронавируса все-таки повлияли на выполнение тех заданий, которые ориентированы на практику, требуют выполнения лабораторных работ по физике или химии. По словам Музаева, именно эти задания показали спад.
https://na.ria.ru/20210830/mgpu-1747195604.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565220911_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_e4983e7facaa7c6fe1ae528f91f79829.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, школа, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), приемная кампания в вузы, единый государственный экзамен (егэ), анзор музаев
21:07 09.09.2021
 
В Рособрнадзоре заявили, что COVID-19 практически не повлиял на ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев: пандемия COVID-19 практически не повлияла на результаты ЕГЭ

© РИА Новости / Нина ЗотинаВременно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев
Временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пандемия коронавируса практически не повлияла на результаты единого государственного экзамена, но сказалась на выполнении практических заданий, поскольку дома у школьников не было возможности выполнять лабораторные работы, ставить опыты, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"COVID на результаты ЕГЭ практически не повлиял. Если брать прошлый год, все боялись, что обрушатся результаты, единственный, кто говорил, что они могут быть лучше, - это был я. Почему? Потому что последние два месяца выпускник остался дома и готовился к тем предметам, которые он выбрал", - рассказал он в интервью RTVI.
Однако Музаев отметил, что условия пандемии коронавируса все-таки повлияли на выполнение тех заданий, которые ориентированы на практику, требуют выполнения лабораторных работ по физике или химии. По словам Музаева, именно эти задания показали спад.
Игорь Реморенко
30 августа, 09:00
Студентка слушает, да ест: новый элемент дистанционного образования
 
ОбществоШколаФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Приемная кампания в вузыЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Анзор Музаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42Силы безопасности проверяют информацию о стрельбе на базе ВВС США в Огайо
05:20Посол Латвии заявил, что страны ЕС "не хотят новых проблем" из-за Украины
05:10Российские военные начали патрулировать освобожденный город в Сирии
05:08Сын актера Конкина рассказал, как тот девять раз выстрелил в него
04:59В России за сутки потушили 24 лесных пожара
04:57В Колумбии в результате взрыва один человек погиб и четверо ранены
04:32В России выросло количество рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию
04:13Сопротивление: талибы изгнали из Панджшера тысячи человек
04:12Назван актер, который заменит Шварценеггера в перезапуске "Правдивой лжи"
04:08Врач назвала самые полезные способы приготовления мяса
04:07На учениях "Запад-2021" ВДВ впервые десантируют сразу 30 боевых машин
03:58Стюардессы рассказали, зачем приветствуют каждого пассажира на входе
03:52СМИ: в США не менее шести человек пострадали в результате стрельбы
03:45В США возмущены давлением на сотрудников ООН со стороны талибов
03:31Эксперт научила, как взять кредит дешевле, чем предлагают
03:25В ЕР предложили изменить отопительные нормы после взрыва в Ногинске
03:15В Приморье подрядчик обещал начать стройку после видео о пьяном стороже
03:07В России и Белоруссии стартовали учения "Запад-2021"
03:00Небензя: новые власти Афганистана могут избавить регион от наркоугрозы
02:48Российские космонавты вернулись на МКС после работы в открытом космосе
Лента новостейМолния