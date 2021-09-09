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В Рособрнадзоре заявили, что COVID-19 практически не повлиял на ЕГЭ
В Рособрнадзоре заявили, что COVID-19 практически не повлиял на ЕГЭ - РИА Новости, 09.09.2021
В Рособрнадзоре заявили, что COVID-19 практически не повлиял на ЕГЭ
Пандемия коронавируса практически не повлияла на результаты единого государственного экзамена, но сказалась на выполнении практических заданий, поскольку дома у РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T21:07
2021-09-09T21:07
2021-09-09T21:07
общество
школа
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
приемная кампания в вузы
единый государственный экзамен (егэ)
анзор музаев
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пандемия коронавируса практически не повлияла на результаты единого государственного экзамена, но сказалась на выполнении практических заданий, поскольку дома у школьников не было возможности выполнять лабораторные работы, ставить опыты, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев."COVID на результаты ЕГЭ практически не повлиял. Если брать прошлый год, все боялись, что обрушатся результаты, единственный, кто говорил, что они могут быть лучше, - это был я. Почему? Потому что последние два месяца выпускник остался дома и готовился к тем предметам, которые он выбрал", - рассказал он в интервью RTVI.Однако Музаев отметил, что условия пандемии коронавируса все-таки повлияли на выполнение тех заданий, которые ориентированы на практику, требуют выполнения лабораторных работ по физике или химии. По словам Музаева, именно эти задания показали спад.
https://na.ria.ru/20210830/mgpu-1747195604.html
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общество, школа, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), приемная кампания в вузы, единый государственный экзамен (егэ), анзор музаев
В Рособрнадзоре заявили, что COVID-19 практически не повлиял на ЕГЭ
Глава Рособрнадзора Музаев: пандемия COVID-19 практически не повлияла на результаты ЕГЭ