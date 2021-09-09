https://ria.ru/20210909/dtsp-1749299401.html

В Крыму ребенка с ДЦП на специальном кресле не пустили в самолет

В Крыму ребенка с ДЦП на специальном кресле не пустили в самолет - РИА Новости, 09.09.2021

В Крыму ребенка с ДЦП на специальном кресле не пустили в самолет

Бортпроводник авиалайнера рейсом из Симферополя в Екатеринбург не пустил в самолет на спецкресле 10-летнего ребенка с ДЦП, его матери пришлось более трех часов... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T10:35

2021-09-09T10:35

2021-09-09T10:35

происшествия

екатеринбург

республика крым

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Бортпроводник авиалайнера рейсом из Симферополя в Екатеринбург не пустил в самолет на спецкресле 10-летнего ребенка с ДЦП, его матери пришлось более трех часов во время полета держать сына на коленях, ведется проверка, информирует СУ СК Крыма.Мама с 10-летним сыном-инвалидом, страдающим тяжелой формой ДЦП, вылетала из Симферополя в Екатеринбург. Как указывает следствие, при посадке проводник отказал в возможности взять в салон специальное кресло, необходимое для мальчика, из-за чего во время полета матери пришлось более трех часов держать сына на коленях. По словам женщины, которые приводит пресс-служба ведомства, ранее у нее и ребенка при перелетах подобных ситуаций не возникало.Сотрудники Крымского следственного отдела на транспорте начали проверку инцидента, будет дана оценка действиям персонала авиакомпании при оказании услуг и соблюдении прав несовершеннолетнего с тяжелым заболеванием.

https://ria.ru/20210804/proverka-1744345187.html

екатеринбург

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, екатеринбург, республика крым, следственный комитет россии (ск рф), россия