https://ria.ru/20210909/dtp-1749285878.html

На Украине микроавтобус с паломниками попал в ДТП

На Украине микроавтобус с паломниками попал в ДТП - РИА Новости, 09.09.2021

На Украине микроавтобус с паломниками попал в ДТП

Микроавтобус с паломниками-хасидами попал в аварию в Киевской области, в результате чего один гражданин Израиля погиб, сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T08:38

2021-09-09T08:38

2021-09-09T08:38

в мире

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КИЕВ, 9 сен - РИА Новости. Микроавтобус с паломниками-хасидами попал в аварию в Киевской области, в результате чего один гражданин Израиля погиб, сообщила в четверг пресс-служба министерства внутренних дел Украины.Авария произошла около 4.00 (совпадает с мск) в Белоцерковском районе. По данным МВД, водителя микроавтобуса ослепили светом фар встречного транспортного средства, в результате чего он резко повернул налево, чтобы избежать лобового столкновения, однако выполняя маневр правой стороной столкнулся со встречным автобусом, после чего его выбросило на другую сторону дороги в поле."Правоохранители обнаружили на 109-м километре трассы Киев-Одесса, вблизи села Чупира, автомобиль Mercedes Sprinter, которым управлял 37-летний водитель. Известно, что он перевозил 13 пассажиров - паломников-хасидов из города Умань в аэропорт "Борисполь"… В результате ДТП один пассажир, 45-летний иностранец, который находился в микроавтобусе, погиб. Все остальные пассажиры телесных повреждений не получили", - говорится в сообщении.Еврейский Новый год Рош ха-Шана отмечается в первые два дня еврейского месяца тишрей. На этот раз он пришелся на 6-8 сентября по григорианскому календарю. Евреи Израиля начали праздновать его в понедельник с заходом солнца. Хасиды ежегодно приезжают в Умань отметить этот праздник и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII–XIX веках. Ранее полиция Украины сообщила, что в украинской Умани празднуют Рош ха-Шана более 29 тысяч паломников-хасидов.

https://ria.ru/20210904/dtp-1748699143.html

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умань

киевская область

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в мире, израиль, умань, киевская область, мвд украины