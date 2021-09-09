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В Раде произошла потасовка из-за оскорблений в адрес Зеленского

В Раде произошла потасовка из-за оскорблений в адрес Зеленского - РИА Новости, 09.09.2021

В Раде произошла потасовка из-за оскорблений в адрес Зеленского

Исключенный из фракции "Слуга народа" Гео Лерос и его бывший однопартиец Николай Тищенко подрались в Раде после того, как первый начал требовать обсудить... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T12:16

2021-09-09T12:16

2021-09-09T13:46

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КИЕВ, 9 сен — РИА Новости. Исключенный из фракции "Слуга народа" Гео Лерос и его бывший однопартиец Николай Тищенко подрались в Раде после того, как первый начал требовать обсудить задержание россиян в Минске в 2020 году, передает корреспондент РИА Новости."Нас украинцев интересует, кто из этой парочки господин Зеленский или его секретарша Ермак (глава офиса президента Андрей Ермак. — Прим. ред.) слили эту спецоперацию. Господин Зеленский, вы можете сколько угодно назначать своих друзей, знакомых на должности, но вы превращаете эту страну в мафию", — сказал Лерос.После этих слов Тищенко начал вырывать у него микрофон и выталкивать его с трибуны. За Лероса вступились коллеги из других фракций, отмечая, что он может говорить все что угодно, так как в стране свобода слова. После небольшой паузы Тищенко отпустил оппонента и тот завершил выступление.Он заявил, что Зеленский ведет Украину в пропасть."Ваш Ермак может шептать вам на ухо, что вы самый великий лидер страны, но вы самое большое посмешище", — добавил депутат.В июле 2020-го белорусские власти сообщили о задержании 33 россиян, которых подозревали в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в страну "более двухсот боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы состоялись 9 августа прошлого года.Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные россияне — сотрудники ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. По его словам, они не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.Киев требовал выдачи 28 человек. Их подозревали в участии в террористической организации, совершавшей преступления в Донбассе. Офис генпрокурора Украины также заявлял, что обратился к коллеге из Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных.Генпрокуратура России 14 августа 2020 года сообщила, что 32 из 33 россиян вернулись на родину. Тридцать третий задержанный, который имеет также белорусское гражданство, остался в стране.Телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники утверждает, что произошедшее было операцией украинских спецслужб, которых финансово и консультационно поддерживали США. Позднее ФСБ подтвердила это.

https://ria.ru/20210909/status-1749280579.html

https://ria.ru/20210909/sanktsii-1749279135.html

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Депутаты украинской Рады устроили потасовку из-за оскорблений в адрес Зеленского Депутаты украинской Рады устроили потасовку из-за оскорблений в адрес Зеленского 2021-09-09T12:16 true PT1M21S

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в мире, украина, сша, белоруссия, минск, владимир зеленский, верховная рада украины, служба безопасности украины, россия, гео лерос