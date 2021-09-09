12:16 09.09.2021 (обновлено: 13:46 09.09.2021)
В Раде произошла потасовка из-за оскорблений в адрес Зеленского
В Раде произошла драка между депутатами из-за оскорблений в адрес Зеленского
КИЕВ, 9 сен — РИА Новости. Исключенный из фракции "Слуга народа" Гео Лерос и его бывший однопартиец Николай Тищенко подрались в Раде после того, как первый начал требовать обсудить задержание россиян в Минске в 2020 году, передает корреспондент РИА Новости.
"Нас украинцев интересует, кто из этой парочки господин Зеленский или его секретарша Ермак (глава офиса президента Андрей Ермак. — Прим. ред.) слили эту спецоперацию. Господин Зеленский, вы можете сколько угодно назначать своих друзей, знакомых на должности, но вы превращаете эту страну в мафию", — сказал Лерос.
После этих слов Тищенко начал вырывать у него микрофон и выталкивать его с трибуны. За Лероса вступились коллеги из других фракций, отмечая, что он может говорить все что угодно, так как в стране свобода слова. После небольшой паузы Тищенко отпустил оппонента и тот завершил выступление.
Он заявил, что Зеленский ведет Украину в пропасть.
"Ваш Ермак может шептать вам на ухо, что вы самый великий лидер страны, но вы самое большое посмешище", — добавил депутат.
В июле 2020-го белорусские власти сообщили о задержании 33 россиян, которых подозревали в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в страну "более двухсот боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы состоялись 9 августа прошлого года.
Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные россияне — сотрудники ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. По его словам, они не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.
Киев требовал выдачи 28 человек. Их подозревали в участии в террористической организации, совершавшей преступления в Донбассе. Офис генпрокурора Украины также заявлял, что обратился к коллеге из Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных.
Генпрокуратура России 14 августа 2020 года сообщила, что 32 из 33 россиян вернулись на родину. Тридцать третий задержанный, который имеет также белорусское гражданство, остался в стране.
Телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники утверждает, что произошедшее было операцией украинских спецслужб, которых финансово и консультационно поддерживали США. Позднее ФСБ подтвердила это.