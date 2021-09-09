Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
https://ria.ru/20210909/dorogi-1749415221.html
Дорожная кампания в рамках нацпроекта завершается в Нижнем Новгороде
Дорожная кампания в рамках нацпроекта завершается в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 09.09.2021
Дорожная кампания в рамках нацпроекта завершается в Нижнем Новгороде
Дорожная кампания в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" завершается в Нижнем Новгороде, отремонтировано 28 участков из 31, сообщает... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T18:58
2021-09-09T18:58
нижегородская область
общество
нижегородская область
ольгин (город)
нижний новгород
глеб никитин
юрий шалабаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155706/84/1557068473_0:294:3072:2022_1920x0_80_0_0_0c342de598cf18e5024774d988c77f98.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Дорожная кампания в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" завершается в Нижнем Новгороде, отремонтировано 28 участков из 31, сообщает пресс-служба правительства региона."В последние годы в Нижнем Новгороде была проведена масштабная ремонтная кампания, позволившая привести в порядок важные дорожные участки, давно требовавшие обновления. Кроме того, к юбилею были запущены крупные проекты по строительству двух развязок – в Ольгине и в Сормове. В дальнейшем дорожная сеть в городе будет обновляться как в рамках нацпроекта, так и благодаря использованию инструментов "инфраструктурного меню". В частности, речь идет о создании дублера проспекта Гагарина и продолжении проекта метро. Дорожное движение должно быть комфортным и безопасным как для автомобилистов, так и для пассажиров общественного транспорта", - цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.Глава региона добавил, что все работы в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" выполняются комплексно: помимо дорожного покрытия, специалисты обновляют инфраструктуру, обеспечивающую безопасность дорожного движения.Как отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, в 2021 году в связи с подготовкой к юбилею областного центра ремонт в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" проходил параллельно с другими работами. "На улице Варварской полностью поменяли тротуары и покрытие проезжей части, перенесли коммуникации под землю в рамках проекта "Чистое небо", отремонтировали устаревшие коммуникации и обновили фасады зданий. На улице Ковалихинской также реализован проект "Чистое небо", уложена колото-пиленая плитка, стилизованная под нижегородскую мостовую ХХ века, и установлены новые опоры освещения", - заявил Шалабаев.Сейчас на готовых участках работают приемочные комиссии, на оставшихся трех объектах ремонт завершится до конца сентября. Кроме того, в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" будут установлены около двух тысяч новых знаков, 28 новых остановочных павильонов, нанесена разметка термопластиком. На двух участках дорог – в Березовой пойме и Новом Доскине – нанесена специальная структурная разметка, которая сигнализирует водителю о заезде на обочину, и в качестве эксперимента – желтая осевая разметка, которая благодаря яркости лучше заметна в ненастную погоду.На следующий год запланирован ремонт участков дорог в Нижнем Новгороде протяженностью около 32 километров.
https://ria.ru/20210821/putin-1746710213.html
https://ria.ru/20210821/chernyshenko-1746698233.html
нижегородская область
ольгин (город)
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155706/84/1557068473_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8352b1b00c5c4442c274bd5e1e22796f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, нижегородская область, ольгин (город), нижний новгород, глеб никитин, юрий шалабаев
18:58 09.09.2021
 

Дорожная кампания в рамках нацпроекта завершается в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДорожно-строительная техника во время укладки верхнего слоя асфальтобетона на автомобильной дороге
Дорожно-строительная техника во время укладки верхнего слоя асфальтобетона на автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Дорожная кампания в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" завершается в Нижнем Новгороде, отремонтировано 28 участков из 31, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В последние годы в Нижнем Новгороде была проведена масштабная ремонтная кампания, позволившая привести в порядок важные дорожные участки, давно требовавшие обновления. Кроме того, к юбилею были запущены крупные проекты по строительству двух развязок – в Ольгине и в Сормове. В дальнейшем дорожная сеть в городе будет обновляться как в рамках нацпроекта, так и благодаря использованию инструментов "инфраструктурного меню". В частности, речь идет о создании дублера проспекта Гагарина и продолжении проекта метро. Дорожное движение должно быть комфортным и безопасным как для автомобилистов, так и для пассажиров общественного транспорта", - цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Центрального городского парка в рамках мероприятий, приуроченных к 800-летию основания Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
21 августа, 23:04
Путин поддержал проект высокоскоростной магистрали Москва — Нижний Новгород
Глава региона добавил, что все работы в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" выполняются комплексно: помимо дорожного покрытия, специалисты обновляют инфраструктуру, обеспечивающую безопасность дорожного движения.
Как отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, в 2021 году в связи с подготовкой к юбилею областного центра ремонт в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" проходил параллельно с другими работами. "На улице Варварской полностью поменяли тротуары и покрытие проезжей части, перенесли коммуникации под землю в рамках проекта "Чистое небо", отремонтировали устаревшие коммуникации и обновили фасады зданий. На улице Ковалихинской также реализован проект "Чистое небо", уложена колото-пиленая плитка, стилизованная под нижегородскую мостовую ХХ века, и установлены новые опоры освещения", - заявил Шалабаев.
Сейчас на готовых участках работают приемочные комиссии, на оставшихся трех объектах ремонт завершится до конца сентября. Кроме того, в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" будут установлены около двух тысяч новых знаков, 28 новых остановочных павильонов, нанесена разметка термопластиком. На двух участках дорог – в Березовой пойме и Новом Доскине – нанесена специальная структурная разметка, которая сигнализирует водителю о заезде на обочину, и в качестве эксперимента – желтая осевая разметка, которая благодаря яркости лучше заметна в ненастную погоду.
На следующий год запланирован ремонт участков дорог в Нижнем Новгороде протяженностью около 32 километров.

Другие новости региона читайте здесь>>

Вид на церковь Рождества Иоанна Предтечи на Торгу в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
21 августа, 20:14
Экономика Нижнего Новгорода изменится благодаря туризму, заявил Чернышенко
 
Нижегородская областьОбществоНижегородская областьОльгин (город)Нижний НовгородГлеб НикитинЮрий Шалабаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42Силы безопасности проверяют информацию о стрельбе на базе ВВС США в Огайо
05:20Посол Латвии заявил, что страны ЕС "не хотят новых проблем" из-за Украины
05:10Российские военные начали патрулировать освобожденный город в Сирии
05:08Сын актера Конкина рассказал, как тот девять раз выстрелил в него
04:59В России за сутки потушили 24 лесных пожара
04:57В Колумбии в результате взрыва один человек погиб и четверо ранены
04:32В России выросло количество рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию
04:13Сопротивление: талибы изгнали из Панджшера тысячи человек
04:12Назван актер, который заменит Шварценеггера в перезапуске "Правдивой лжи"
04:08Врач назвала самые полезные способы приготовления мяса
04:07На учениях "Запад-2021" ВДВ впервые десантируют сразу 30 боевых машин
03:58Стюардессы рассказали, зачем приветствуют каждого пассажира на входе
03:52СМИ: в США не менее шести человек пострадали в результате стрельбы
03:45В США возмущены давлением на сотрудников ООН со стороны талибов
03:31Эксперт научила, как взять кредит дешевле, чем предлагают
03:25В ЕР предложили изменить отопительные нормы после взрыва в Ногинске
03:15В Приморье подрядчик обещал начать стройку после видео о пьяном стороже
03:07В России и Белоруссии стартовали учения "Запад-2021"
03:00Небензя: новые власти Афганистана могут избавить регион от наркоугрозы
02:48Российские космонавты вернулись на МКС после работы в открытом космосе
Лента новостейМолния