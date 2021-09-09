https://ria.ru/20210909/dorogi-1749415221.html

Дорожная кампания в рамках нацпроекта завершается в Нижнем Новгороде

Дорожная кампания в рамках нацпроекта завершается в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 09.09.2021

Дорожная кампания в рамках нацпроекта завершается в Нижнем Новгороде

Дорожная кампания в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" завершается в Нижнем Новгороде, отремонтировано 28 участков из 31, сообщает... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T18:58

2021-09-09T18:58

2021-09-09T18:58

нижегородская область

общество

нижегородская область

ольгин (город)

нижний новгород

глеб никитин

юрий шалабаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155706/84/1557068473_0:294:3072:2022_1920x0_80_0_0_0c342de598cf18e5024774d988c77f98.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Дорожная кампания в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" завершается в Нижнем Новгороде, отремонтировано 28 участков из 31, сообщает пресс-служба правительства региона."В последние годы в Нижнем Новгороде была проведена масштабная ремонтная кампания, позволившая привести в порядок важные дорожные участки, давно требовавшие обновления. Кроме того, к юбилею были запущены крупные проекты по строительству двух развязок – в Ольгине и в Сормове. В дальнейшем дорожная сеть в городе будет обновляться как в рамках нацпроекта, так и благодаря использованию инструментов "инфраструктурного меню". В частности, речь идет о создании дублера проспекта Гагарина и продолжении проекта метро. Дорожное движение должно быть комфортным и безопасным как для автомобилистов, так и для пассажиров общественного транспорта", - цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.Глава региона добавил, что все работы в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" выполняются комплексно: помимо дорожного покрытия, специалисты обновляют инфраструктуру, обеспечивающую безопасность дорожного движения.Как отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, в 2021 году в связи с подготовкой к юбилею областного центра ремонт в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" проходил параллельно с другими работами. "На улице Варварской полностью поменяли тротуары и покрытие проезжей части, перенесли коммуникации под землю в рамках проекта "Чистое небо", отремонтировали устаревшие коммуникации и обновили фасады зданий. На улице Ковалихинской также реализован проект "Чистое небо", уложена колото-пиленая плитка, стилизованная под нижегородскую мостовую ХХ века, и установлены новые опоры освещения", - заявил Шалабаев.Сейчас на готовых участках работают приемочные комиссии, на оставшихся трех объектах ремонт завершится до конца сентября. Кроме того, в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" будут установлены около двух тысяч новых знаков, 28 новых остановочных павильонов, нанесена разметка термопластиком. На двух участках дорог – в Березовой пойме и Новом Доскине – нанесена специальная структурная разметка, которая сигнализирует водителю о заезде на обочину, и в качестве эксперимента – желтая осевая разметка, которая благодаря яркости лучше заметна в ненастную погоду.На следующий год запланирован ремонт участков дорог в Нижнем Новгороде протяженностью около 32 километров.

https://ria.ru/20210821/putin-1746710213.html

https://ria.ru/20210821/chernyshenko-1746698233.html

нижегородская область

ольгин (город)

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, нижегородская область, ольгин (город), нижний новгород, глеб никитин, юрий шалабаев