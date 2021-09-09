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Поселок на окраине Донецка остался без света из-за обстрела, заявили в ДНР
Поселок на окраине Донецка остался без света из-за обстрела, заявили в ДНР - РИА Новости, 09.09.2021
Поселок на окраине Донецка остался без света из-за обстрела, заявили в ДНР
Электроснабжение поселка на окраине Донецка нарушено из-за обстрела со стороны украинских силовиков в четверг, сообщил журналистам представитель ДНР в... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T09:48
2021-09-09T09:48
в мире
донецк (донецкая область)
донецкая народная республика
сцкк
старомихайловка
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Электроснабжение поселка на окраине Донецка нарушено из-за обстрела со стороны украинских силовиков в четверг, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в СЦКК сообщили, что украинские силовики в четверг выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 34 мины и снаряда."Сегодня в 06:58 (совпадает с мск) вооружённые формирования Украины открыли огонь с применением минометов 120 миллиметров. В результате обстрела обесточены 15 улиц в Старомихайловке (окраины Донецка - ред.). По предварительным данным жертв среди гражданского населения нет", - сказал представитель&nbsp; СЦКК.
https://ria.ru/20210909/donbass-1749283368.html
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донецк (донецкая область)
донецкая народная республика
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в мире, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, сцкк, старомихайловка, ситуация в днр и лнр
09:48 09.09.2021
 
Поселок на окраине Донецка остался без света из-за обстрела, заявили в ДНР

Представитель ДНР: поселок Старомихайловка остался без света из-за минометного обстрела

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на место обстрела в Петровском районе Донецка
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на место обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Электроснабжение поселка на окраине Донецка нарушено из-за обстрела со стороны украинских силовиков в четверг, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в СЦКК сообщили, что украинские силовики в четверг выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 34 мины и снаряда.
Последствия обстрелов на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
08:09
В ЛНР заявили о шести обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки
"Сегодня в 06:58 (совпадает с мск) вооружённые формирования Украины открыли огонь с применением минометов 120 миллиметров. В результате обстрела обесточены 15 улиц в Старомихайловке (окраины Донецка - ред.). По предварительным данным жертв среди гражданского населения нет", - сказал представитель  СЦКК.
Последствия обстрела в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 10:20
В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
 
В миреДонецк (Донецкая область)Донецкая Народная РеспубликаСЦККСтаромихайловкаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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