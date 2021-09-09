https://ria.ru/20210909/donbass-1749292177.html
Поселок на окраине Донецка остался без света из-за обстрела, заявили в ДНР
Поселок на окраине Донецка остался без света из-за обстрела, заявили в ДНР - РИА Новости, 09.09.2021
Поселок на окраине Донецка остался без света из-за обстрела, заявили в ДНР
Электроснабжение поселка на окраине Донецка нарушено из-за обстрела со стороны украинских силовиков в четверг, сообщил журналистам представитель ДНР в... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T09:48
2021-09-09T09:48
2021-09-09T09:48
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донецк (донецкая область)
донецкая народная республика
сцкк
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ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Электроснабжение поселка на окраине Донецка нарушено из-за обстрела со стороны украинских силовиков в четверг, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в СЦКК сообщили, что украинские силовики в четверг выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 34 мины и снаряда."Сегодня в 06:58 (совпадает с мск) вооружённые формирования Украины открыли огонь с применением минометов 120 миллиметров. В результате обстрела обесточены 15 улиц в Старомихайловке (окраины Донецка - ред.). По предварительным данным жертв среди гражданского населения нет", - сказал представитель СЦКК.
https://ria.ru/20210909/donbass-1749283368.html
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донецк (донецкая область)
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в мире, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, сцкк, старомихайловка, ситуация в днр и лнр
Поселок на окраине Донецка остался без света из-за обстрела, заявили в ДНР
Представитель ДНР: поселок Старомихайловка остался без света из-за минометного обстрела