https://ria.ru/20210909/donbass-1749292177.html

Поселок на окраине Донецка остался без света из-за обстрела, заявили в ДНР

Поселок на окраине Донецка остался без света из-за обстрела, заявили в ДНР - РИА Новости, 09.09.2021

Поселок на окраине Донецка остался без света из-за обстрела, заявили в ДНР

Электроснабжение поселка на окраине Донецка нарушено из-за обстрела со стороны украинских силовиков в четверг, сообщил журналистам представитель ДНР в... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T09:48

2021-09-09T09:48

2021-09-09T09:48

в мире

донецк (донецкая область)

донецкая народная республика

сцкк

старомихайловка

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Электроснабжение поселка на окраине Донецка нарушено из-за обстрела со стороны украинских силовиков в четверг, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в СЦКК сообщили, что украинские силовики в четверг выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 34 мины и снаряда."Сегодня в 06:58 (совпадает с мск) вооружённые формирования Украины открыли огонь с применением минометов 120 миллиметров. В результате обстрела обесточены 15 улиц в Старомихайловке (окраины Донецка - ред.). По предварительным данным жертв среди гражданского населения нет", - сказал представитель СЦКК.

https://ria.ru/20210909/donbass-1749283368.html

https://ria.ru/20210908/donbass-1749122054.html

донецк (донецкая область)

донецкая народная республика

старомихайловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, сцкк, старомихайловка, ситуация в днр и лнр