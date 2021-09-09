В ЛНР сняли клип к годовщине освобождения Донбасса от фашистов
В ЛНР сняли клип "Донбасс за нами" к 78-ой годовщине освобождения Донбасса от фашистов
© Фото : Ансамбль "Новороссия"Съемках клипа-флешмоба к 78-ой годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков в Славяносербском районе (ЛНР)
© Фото : Ансамбль "Новороссия"
ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Более 1 тысячи человек у линии соприкосновения в самопровозглашенной Луганской народной республике приняли участие в съемках клипа-флешмоба к 78-ой годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, рассказал журналистам автор идеи, руководитель ансамбля "Новороссия" Роман Разум.
"Сегодня очень важный день - 78-ая годовщина освобождения Донбасса от фашистов. Мы находимся в знаковом месте - сзади нас памятник политруку Еременко (Комбату), который стоит вблизи Славяносербска (под контролем ЛНР – ред.), это Бахмутская трасса, три с половиной километра от лини боевого соприкосновения. В съемках клипа принимает в общей сложности более 1 тысячи человек", - рассказал Разум.
© Фото : Ансамбль "Новороссия"Съемках клипа-флешмоба к 78-ой годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков в Славяносербском районе (ЛНР)
© Фото : Ансамбль "Новороссия"
Съемках клипа-флешмоба к 78-ой годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков в Славяносербском районе (ЛНР)
Он уточнил, что именно это место было выбрано для съемок клип-флешмоба на песню "Донбасс за нами". По словам Разума, автором стихов стал Владимир Скопцов из Донецкой народной республики, музыка - Леонида Зинковского из Российской Федерации.
"С нами сегодня кадеты, юнармейцы, Народная милиция, казаки, "Дружина" (проект Общественного движения "Мир Луганщине", МВД и МЧС. Мы гордимся, что мы делаем это. И слышим, что сзади были прилеты - била тяжелая артиллерия неподалеку, но нас это не пугает, потому, что с нами Бог и Донбасс за нами", - поделился впечатлениями Разум.
Он уточнил, что представители Общественной организации "Боевое братство" привезли из России для съемок трехсотметровую Георгиевскую ленту, которая, по словам организаторов, является самой длинной в мире. Руководитель ансамбля "Новороссия" уточнил, что для благословения данного мероприятия специально из Москвы доставили иконы святых воинов-победителей Александра Невского и Георгия Победоносца с мощами.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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