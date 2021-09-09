https://ria.ru/20210909/donbass-1749292017.html

В ЛНР сняли клип к годовщине освобождения Донбасса от фашистов

В ЛНР сняли клип к годовщине освобождения Донбасса от фашистов - РИА Новости, 09.09.2021

В ЛНР сняли клип к годовщине освобождения Донбасса от фашистов

Более 1 тысячи человек у линии соприкосновения в самопровозглашенной Луганской народной республике приняли участие в съемках клипа-флешмоба к 78-ой годовщине... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T09:48

2021-09-09T09:48

2021-09-09T09:48

в мире

оон

александр невский

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749289654_64:0:1984:1080_1920x0_80_0_0_ecd71a9411ee0ae20fb6ddbe9adc9964.jpg

ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Более 1 тысячи человек у линии соприкосновения в самопровозглашенной Луганской народной республике приняли участие в съемках клипа-флешмоба к 78-ой годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, рассказал журналистам автор идеи, руководитель ансамбля "Новороссия" Роман Разум."Сегодня очень важный день - 78-ая годовщина освобождения Донбасса от фашистов. Мы находимся в знаковом месте - сзади нас памятник политруку Еременко (Комбату), который стоит вблизи Славяносербска (под контролем ЛНР – ред.), это Бахмутская трасса, три с половиной километра от лини боевого соприкосновения. В съемках клипа принимает в общей сложности более 1 тысячи человек", - рассказал Разум.Он уточнил, что именно это место было выбрано для съемок клип-флешмоба на песню "Донбасс за нами". По словам Разума, автором стихов стал Владимир Скопцов из Донецкой народной республики, музыка - Леонида Зинковского из Российской Федерации.Он уточнил, что представители Общественной организации "Боевое братство" привезли из России для съемок трехсотметровую Георгиевскую ленту, которая, по словам организаторов, является самой длинной в мире. Руководитель ансамбля "Новороссия" уточнил, что для благословения данного мероприятия специально из Москвы доставили иконы святых воинов-победителей Александра Невского и Георгия Победоносца с мощами.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210906/prostranstvo-1748932664.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, александр невский, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия