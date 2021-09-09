Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210909/donbass-1749292017.html
В ЛНР сняли клип к годовщине освобождения Донбасса от фашистов
В ЛНР сняли клип к годовщине освобождения Донбасса от фашистов - РИА Новости, 09.09.2021
В ЛНР сняли клип к годовщине освобождения Донбасса от фашистов
Более 1 тысячи человек у линии соприкосновения в самопровозглашенной Луганской народной республике приняли участие в съемках клипа-флешмоба к 78-ой годовщине... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T09:48
2021-09-09T09:48
в мире
оон
александр невский
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749289654_64:0:1984:1080_1920x0_80_0_0_ecd71a9411ee0ae20fb6ddbe9adc9964.jpg
ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Более 1 тысячи человек у линии соприкосновения в самопровозглашенной Луганской народной республике приняли участие в съемках клипа-флешмоба к 78-ой годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, рассказал журналистам автор идеи, руководитель ансамбля "Новороссия" Роман Разум."Сегодня очень важный день - 78-ая годовщина освобождения Донбасса от фашистов. Мы находимся в знаковом месте - сзади нас памятник политруку Еременко (Комбату), который стоит вблизи Славяносербска (под контролем ЛНР – ред.), это Бахмутская трасса, три с половиной километра от лини боевого соприкосновения. В съемках клипа принимает в общей сложности более 1 тысячи человек", - рассказал Разум.Он уточнил, что именно это место было выбрано для съемок клип-флешмоба на песню "Донбасс за нами". По словам Разума, автором стихов стал Владимир Скопцов из Донецкой народной республики, музыка - Леонида Зинковского из Российской Федерации.Он уточнил, что представители Общественной организации "Боевое братство" привезли из России для съемок трехсотметровую Георгиевскую ленту, которая, по словам организаторов, является самой длинной в мире. Руководитель ансамбля "Новороссия" уточнил, что для благословения данного мероприятия специально из Москвы доставили иконы святых воинов-победителей Александра Невского и Георгия Победоносца с мощами.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210906/prostranstvo-1748932664.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749289654_304:0:1744:1080_1920x0_80_0_0_9a09859de9d55282c98d9b68f500befb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, оон, александр невский, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
09:48 09.09.2021
 
В ЛНР сняли клип к годовщине освобождения Донбасса от фашистов

В ЛНР сняли клип "Донбасс за нами" к 78-ой годовщине освобождения Донбасса от фашистов

© Фото : Ансамбль "Новороссия"Съемках клипа-флешмоба к 78-ой годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков в Славяносербском районе (ЛНР)
Съемках клипа-флешмоба к 78-ой годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков в Славяносербском районе (ЛНР) - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© Фото : Ансамбль "Новороссия"
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Более 1 тысячи человек у линии соприкосновения в самопровозглашенной Луганской народной республике приняли участие в съемках клипа-флешмоба к 78-ой годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, рассказал журналистам автор идеи, руководитель ансамбля "Новороссия" Роман Разум.
"Сегодня очень важный день - 78-ая годовщина освобождения Донбасса от фашистов. Мы находимся в знаковом месте - сзади нас памятник политруку Еременко (Комбату), который стоит вблизи Славяносербска (под контролем ЛНР – ред.), это Бахмутская трасса, три с половиной километра от лини боевого соприкосновения. В съемках клипа принимает в общей сложности более 1 тысячи человек", - рассказал Разум.
© Фото : Ансамбль "Новороссия"Съемках клипа-флешмоба к 78-ой годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков в Славяносербском районе (ЛНР)
Съемках клипа-флешмоба к 78-ой годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков в Славяносербском районе (ЛНР) - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© Фото : Ансамбль "Новороссия"
Съемках клипа-флешмоба к 78-ой годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков в Славяносербском районе (ЛНР)
Он уточнил, что именно это место было выбрано для съемок клип-флешмоба на песню "Донбасс за нами". По словам Разума, автором стихов стал Владимир Скопцов из Донецкой народной республики, музыка - Леонида Зинковского из Российской Федерации.
"С нами сегодня кадеты, юнармейцы, Народная милиция, казаки, "Дружина" (проект Общественного движения "Мир Луганщине", МВД и МЧС. Мы гордимся, что мы делаем это. И слышим, что сзади были прилеты - била тяжелая артиллерия неподалеку, но нас это не пугает, потому, что с нами Бог и Донбасс за нами", - поделился впечатлениями Разум.
Он уточнил, что представители Общественной организации "Боевое братство" привезли из России для съемок трехсотметровую Георгиевскую ленту, которая, по словам организаторов, является самой длинной в мире. Руководитель ансамбля "Новороссия" уточнил, что для благословения данного мероприятия специально из Москвы доставили иконы святых воинов-победителей Александра Невского и Георгия Победоносца с мощами.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Военнослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 19:58
ЛНР и ДНР создадут единое экономическое пространство
 
В миреООНАлександр НевскийДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:05Из аэропорта Кабула возобновятся международные коммерческие рейсы
14:00В Депздраве оценили вероятность четвертой волны коронавируса в Москве
13:57В Ногинске пять человек остаются в больнице после взрыва
13:56СМИ рассказали о помощи афганским беженцам со стороны НАТО
13:54Известный актер рассказал, как Александр Мельник "крестил" его после съемок
13:49В Киселевске похоронили убитых школьниц
13:46В Москве от коронавируса привили 4,8 миллиона человек
13:44В Бристоле арестовали мужчину, который взял заложников на заправке
13:43Дерипаска призвал мир умерить потребление и отходы
13:41В Иркутске брата и сестру заподозрили в поджоге машины с ребенком
13:41На Кубани водитель, паркуясь, впечатала в стену женщину с ребенком 0:10
13:36В Госдуме рассказали, кто создал программу с "подсказками" для выборов
13:35Кличко сравнил СНБО Украины с большевистским ЧК
13:32В Красноярском крае нашли девочек, сбежавших из дома
13:31Пострадавшим при взрыве газа в Ногинске начали поступать выплаты
13:23Доходы "Газпрома" от экспорта газа выросли в 1,8 раза за семь месяцев
13:22В Польше объяснили, почему Россия не прекратит транзит газа через Украину
13:21Движение "Артподготовка"* внесли в список террористических организаций
13:19В Черногории рассказали, зачем националисты устроили беспорядки против СПЦ
13:18Попова указала участникам форума социнноваций на отсутствие масок
Лента новостейМолния