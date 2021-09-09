https://ria.ru/20210909/donbass-1749283368.html
В ЛНР заявили о шести обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки
В ЛНР заявили о шести обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки - РИА Новости, 09.09.2021
В ЛНР заявили о шести обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки
Украинские силовики шесть раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T08:09
2021-09-09T08:09
2021-09-09T08:09
в мире
украина
луганская народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 9 сен - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявляли, что украинские силовики 7 сентября один раз открывали огонь по территории республики."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано шесть обстрелов", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Смелое, Сокольники и Желобок из арторудий калибром 122 миллиметра, гранатометов и стрелкового оружия.
https://ria.ru/20210908/donbass-1749124494.html
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в мире, украина, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
В ЛНР заявили о шести обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки
В ЛНР заявили об обстрелах из арторудий и гранатометов со стороны украинских силовиков