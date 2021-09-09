https://ria.ru/20210909/donaty-1749411740.html
В МИД рассказали об истерике США и ФРГ из-за данных о "донатах" Навальному
В МИД рассказали об истерике США и ФРГ из-за данных о "донатах" Навальному - РИА Новости, 09.09.2021
В МИД рассказали об истерике США и ФРГ из-за данных о "донатах" Навальному
США и ФРГ устроили истерику, когда Россия предоставила доказательства того, что посольства просили российских сотрудников переводить деньги сторонникам Алексея... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T18:45
2021-09-09T18:45
2021-09-09T18:45
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фонд борьбы с коррупцией
мария захарова
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. США и ФРГ устроили истерику, когда Россия предоставила доказательства того, что посольства просили российских сотрудников переводить деньги сторонникам Алексея Навального, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Захарова сообщила в своем Telegram-канале со ссылкой на информацию портала "Комитет защиты национальных интересов" о том, что проекты Алексея Навального получают финансовую поддержку от сотрудников посольств иностранных государств по следующей схеме - зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам. Захарова добавила, что больше всего "донатов" шло через дипмиссии США и ФРГ."Это просто факты, и мы их подтвердили. Понимаете, как интересно получается: когда обвиняют нас - ничего не приводят, кроме самих обвинений. Но потом, правда, придумывают всевозможные наказания и пытаются их реализовать. А когда мы указываем на факты, кстати говоря, мы не занимаемся никакими обвинениями, это просто факты - почему-то сразу начинается истерика", - сказала Захарова в ходе брифинга в четверг.Она добавила, что Москва обратила внимание на это, потому что российских дипломатов высылали из огромного количества стран "под вымышленным предлогом вмешательства в электоральные процессы"."И никогда нашим дипломатам, которых обвиняли во вмешательстве, не предъявляли ни одного факта в принципе. Вообще ни одного. Именно поэтому мы и обращаемся к нашим западным партнерам: как же так, почему же такие двойные стандарты", - добавила представитель МИД.Минюст РФ в начале августа по решению Мосгорсуда включил "Фонд борьбы с коррупцией"* и "Штабы Навального"* в перечень запрещенных организаций.В сентябре ФБК официально ликвидирована по решению суда.*Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.
https://ria.ru/20210906/finansirovanie-1748876168.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, москва, фонд борьбы с коррупцией, мария захарова, россия
В МИД рассказали об истерике США и ФРГ из-за данных о "донатах" Навальному
Захарова: США и ФРГ устроили истерику из-за российских сведений о "донатах" Навальному
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.
США и ФРГ
устроили истерику, когда Россия предоставила доказательства того, что посольства просили российских сотрудников переводить деньги сторонникам Алексея Навального, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
.
Ранее Захарова сообщила в своем Telegram-канале
со ссылкой на информацию портала "Комитет защиты национальных интересов" о том, что проекты Алексея Навального получают финансовую поддержку от сотрудников посольств иностранных государств по следующей схеме - зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам. Захарова добавила, что больше всего "донатов" шло через дипмиссии США и ФРГ.
"Это просто факты, и мы их подтвердили. Понимаете, как интересно получается: когда обвиняют нас - ничего не приводят, кроме самих обвинений. Но потом, правда, придумывают всевозможные наказания и пытаются их реализовать. А когда мы указываем на факты, кстати говоря, мы не занимаемся никакими обвинениями, это просто факты - почему-то сразу начинается истерика", - сказала Захарова в ходе брифинга в четверг.
Она добавила, что Москва обратила внимание на это, потому что российских дипломатов высылали из огромного количества стран "под вымышленным предлогом вмешательства в электоральные процессы".
"И никогда нашим дипломатам, которых обвиняли во вмешательстве, не предъявляли ни одного факта в принципе. Вообще ни одного. Именно поэтому мы и обращаемся к нашим западным партнерам: как же так, почему же такие двойные стандарты", - добавила представитель МИД.
Минюст РФ в начале августа по решению Мосгорсуда включил "Фонд борьбы с коррупцией
"* и "Штабы Навального"* в перечень запрещенных организаций.
В сентябре ФБК официально ликвидирована по решению суда.
*Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.