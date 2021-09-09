https://ria.ru/20210909/dolg-1749275436.html

Эксперт научил, как быть, если на вас повесили долг, который вы не брали

Эксперт научил, как быть, если на вас повесили долг, который вы не брали - РИА Новости, 09.09.2021

Эксперт научил, как быть, если на вас повесили долг, который вы не брали

Ситуация с оформленным на вас мошенниками кредитом или микрозаймом требует разбирательства. Ваша главная задача – доказать, что вы его не оформляли, рассказал... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T03:18

2021-09-09T03:18

2021-09-09T03:18

общество

кредит

мошенничество

россия

интерцессия

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Ситуация с оформленным на вас мошенниками кредитом или микрозаймом требует разбирательства. Ваша главная задача – доказать, что вы его не оформляли, рассказал агентству "Прайм" руководитель юридической практики компании "Интерцессия" Кирилл Стус.Сначала нужно выяснить, на какие паспортные данные и в каком банке был оформлен кредит. Может выясниться, что займ оформлен на ваш старый паспорт, который был украден или потерян – в этом случае необходимо идти в полицию и брать копию заявления об утере паспорта.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, кредит, мошенничество, россия, интерцессия