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Эксперт научил, как быть, если на вас повесили долг, который вы не брали
Эксперт научил, как быть, если на вас повесили долг, который вы не брали - РИА Новости, 09.09.2021
Эксперт научил, как быть, если на вас повесили долг, который вы не брали
Ситуация с оформленным на вас мошенниками кредитом или микрозаймом требует разбирательства. Ваша главная задача – доказать, что вы его не оформляли, рассказал... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T03:18
2021-09-09T03:18
общество
кредит
мошенничество
россия
интерцессия
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Ситуация с оформленным на вас мошенниками кредитом или микрозаймом требует разбирательства. Ваша главная задача – доказать, что вы его не оформляли, рассказал агентству "Прайм" руководитель юридической практики компании "Интерцессия" Кирилл Стус.Сначала нужно выяснить, на какие паспортные данные и в каком банке был оформлен кредит. Может выясниться, что займ оформлен на ваш старый паспорт, который был украден или потерян – в этом случае необходимо идти в полицию и брать копию заявления об утере паспорта.
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РИА Новости
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общество, кредит, мошенничество, россия, интерцессия
03:18 09.09.2021
 
Эксперт научил, как быть, если на вас повесили долг, который вы не брали

Юрист Стус: если на вас повесили чужой долг, следует обращаться в полицию

© Depositphotos / WavebreakmediaРасстроенная пара
Расстроенная пара - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© Depositphotos / Wavebreakmedia
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Ситуация с оформленным на вас мошенниками кредитом или микрозаймом требует разбирательства. Ваша главная задача – доказать, что вы его не оформляли, рассказал агентству "Прайм" руководитель юридической практики компании "Интерцессия" Кирилл Стус.
Сначала нужно выяснить, на какие паспортные данные и в каком банке был оформлен кредит. Может выясниться, что займ оформлен на ваш старый паспорт, который был украден или потерян – в этом случае необходимо идти в полицию и брать копию заявления об утере паспорта.
"Еще один способ доказать, что кредит оформлялся не вами – это видеокамеры. Мошенники с вашим паспортом приходили в банк и оформляли кредит – можно на камерах банка увидеть, что это были не вы. Или предоставить полиции доказательства того, что в этот день вы вообще находились в другом месте", - советует эксперт.
 
ОбществоКредитМошенничествоРоссияИнтерцессия
 
 
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