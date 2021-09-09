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Эксперт научил, как быть, если на вас повесили долг, который вы не брали
Эксперт научил, как быть, если на вас повесили долг, который вы не брали - РИА Новости, 09.09.2021
Эксперт научил, как быть, если на вас повесили долг, который вы не брали
Ситуация с оформленным на вас мошенниками кредитом или микрозаймом требует разбирательства. Ваша главная задача – доказать, что вы его не оформляли, рассказал... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T03:18
2021-09-09T03:18
2021-09-09T03:18
общество
кредит
мошенничество
россия
интерцессия
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Ситуация с оформленным на вас мошенниками кредитом или микрозаймом требует разбирательства. Ваша главная задача – доказать, что вы его не оформляли, рассказал агентству "Прайм" руководитель юридической практики компании "Интерцессия" Кирилл Стус.Сначала нужно выяснить, на какие паспортные данные и в каком банке был оформлен кредит. Может выясниться, что займ оформлен на ваш старый паспорт, который был украден или потерян – в этом случае необходимо идти в полицию и брать копию заявления об утере паспорта.
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общество, кредит, мошенничество, россия, интерцессия
Эксперт научил, как быть, если на вас повесили долг, который вы не брали
Юрист Стус: если на вас повесили чужой долг, следует обращаться в полицию