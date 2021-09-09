https://ria.ru/20210909/dokumenty-1749433251.html

Путин назвал темы согласованных с Белоруссией документах

Путин назвал темы согласованных с Белоруссией документах - РИА Новости, 09.09.2021

Путин назвал темы согласованных с Белоруссией документах

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что в согласованных странами документах речь идет об... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T21:50

2021-09-09T21:50

2021-09-09T22:05

политика

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

россия

союзное государство

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что в согласованных странами документах речь идет об интеграции валютных систем, принципах взимания косвенных налогов, борьбе с терроризмом."В согласованных документах речь идет об интеграции валютных систем, принципах взимания косвенных налогов, борьбе с терроризмом", - сказал Путин.

https://ria.ru/20210909/otnosheniya-1749141019.html

белоруссия

россия

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политика, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия