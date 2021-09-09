https://ria.ru/20210909/dokumenty-1749433251.html
Путин назвал темы согласованных с Белоруссией документах
Путин назвал темы согласованных с Белоруссией документах - РИА Новости, 09.09.2021
Путин назвал темы согласованных с Белоруссией документах
Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что в согласованных странами документах речь идет об... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T21:50
2021-09-09T21:50
2021-09-09T22:05
политика
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
россия
союзное государство
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что в согласованных странами документах речь идет об интеграции валютных систем, принципах взимания косвенных налогов, борьбе с терроризмом."В согласованных документах речь идет об интеграции валютных систем, принципах взимания косвенных налогов, борьбе с терроризмом", - сказал Путин.
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политика, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия
21:50 09.09.2021 (обновлено: 22:05 09.09.2021)
Путин назвал темы согласованных с Белоруссией документах
Путин: в согласованных с Белоруссией документах речь идет о валюте, налогах и терроризме