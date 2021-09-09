https://ria.ru/20210909/devochki-1749294656.html

Пропавшие под Красноярском девочки могли сбежать из-за конфликта с матерью

Пропавшие под Красноярском девочки могли сбежать из-за конфликта с матерью - РИА Новости, 09.09.2021

Пропавшие под Красноярском девочки могли сбежать из-за конфликта с матерью

Пропавшие в Лесосибирске Красноярского края две девочки могли уехать в соседний поселок к подруге из-за конфликта с матерью одной из них, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T10:07

2021-09-09T10:07

2021-09-09T10:07

происшествия

лесосибирск

красноярский край

убийство школьниц в кузбассе

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КРАСНОЯРСК, 9 сен - РИА Новости. Пропавшие в Лесосибирске Красноярского края две девочки могли уехать в соседний поселок к подруге из-за конфликта с матерью одной из них, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.Ранее в региональном главке МВД сообщили, что в Лесосибирске пропали две девочки - на поиски двух школьниц по указанию руководства поднят весь личный состав отдела, устанавливаются все обстоятельства пропажи несовершеннолетних."Предварительно установлено, что 7 сентября 2021 года несовершеннолетние на автобусе уехали из Лесосибирска в поселок Колесникова к своей подруге. В настоящее время местонахождение девочек не установлено, сегодня они были замечены в магазине в этой деревне, после чего скрылись. Предварительная причина ухода - конфликт с матерью одной из девочек", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что на профилактических учетах родители и дети не состояли. По факту пропажи заявлений в полицию не поступало. В прокуратуре начали проверку по факту пропажи детей. В рамках проверки будет дана оценка полноте и своевременности деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по работе с подростками и родителями.

https://ria.ru/20180525/1521282485.html

лесосибирск

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, лесосибирск, красноярский край, убийство школьниц в кузбассе