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Пропавшие под Красноярском девочки могли сбежать из-за конфликта с матерью
Пропавшие под Красноярском девочки могли сбежать из-за конфликта с матерью - РИА Новости, 09.09.2021
Пропавшие под Красноярском девочки могли сбежать из-за конфликта с матерью
Пропавшие в Лесосибирске Красноярского края две девочки могли уехать в соседний поселок к подруге из-за конфликта с матерью одной из них, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T10:07
2021-09-09T10:07
2021-09-09T10:07
происшествия
лесосибирск
красноярский край
убийство школьниц в кузбассе
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КРАСНОЯРСК, 9 сен - РИА Новости. Пропавшие в Лесосибирске Красноярского края две девочки могли уехать в соседний поселок к подруге из-за конфликта с матерью одной из них, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.Ранее в региональном главке МВД сообщили, что в Лесосибирске пропали две девочки - на поиски двух школьниц по указанию руководства поднят весь личный состав отдела, устанавливаются все обстоятельства пропажи несовершеннолетних."Предварительно установлено, что 7 сентября 2021 года несовершеннолетние на автобусе уехали из Лесосибирска в поселок Колесникова к своей подруге. В настоящее время местонахождение девочек не установлено, сегодня они были замечены в магазине в этой деревне, после чего скрылись. Предварительная причина ухода - конфликт с матерью одной из девочек", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что на профилактических учетах родители и дети не состояли. По факту пропажи заявлений в полицию не поступало. В прокуратуре начали проверку по факту пропажи детей. В рамках проверки будет дана оценка полноте и своевременности деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по работе с подростками и родителями.
https://ria.ru/20180525/1521282485.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, лесосибирск, красноярский край, убийство школьниц в кузбассе
Пропавшие под Красноярском девочки могли сбежать из-за конфликта с матерью
Пропавшие в Лесосибирске девочки могли сбежать из-за конфликта с матерью
КРАСНОЯРСК, 9 сен - РИА Новости.
Пропавшие в Лесосибирске Красноярского края
две девочки могли уехать в соседний поселок к подруге из-за конфликта с матерью одной из них, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Ранее в региональном главке МВД сообщили, что в Лесосибирске пропали две девочки - на поиски двух школьниц по указанию руководства поднят весь личный состав отдела, устанавливаются все обстоятельства пропажи несовершеннолетних.
"Предварительно установлено, что 7 сентября 2021 года несовершеннолетние на автобусе уехали из Лесосибирска в поселок Колесникова к своей подруге. В настоящее время местонахождение девочек не установлено, сегодня они были замечены в магазине в этой деревне, после чего скрылись. Предварительная причина ухода - конфликт с матерью одной из девочек", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что на профилактических учетах родители и дети не состояли. По факту пропажи заявлений в полицию не поступало. В прокуратуре начали проверку по факту пропажи детей. В рамках проверки будет дана оценка полноте и своевременности деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по работе с подростками и родителями.