https://ria.ru/20210909/devochki-1749284152.html

На севере Красноярского края пропали две девочки

На севере Красноярского края пропали две девочки - РИА Новости, 09.09.2021

На севере Красноярского края пропали две девочки

Полиция ищет двух девочек, ушедших из дома в Красноярском крае, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T08:17

2021-09-09T08:17

2021-09-09T13:20

происшествия

лесосибирск

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 9 сен - РИА Новости. Полиция ищет двух девочек, ушедших из дома в Красноярском крае, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.В ведомстве уточнили, что накануне в одной из социальных сетей появилась информация, что в Лесосибирске пропали двое несовершеннолетних. От родителей заявлений не поступало.На поиски подняли весь личный состав отдела МВД по городу, к ним также подключились следователи. В СК заявили, что подростков пока не нашли.Приметы первой девочки: на вид 13 лет, рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые, собраны в хвост. На момент ухода была одета: брюки спортивные серо-зеленого цвета, футболка черно-белая в полоску, кроссовки черного цвета.Приметы второй девочки: на вид 13 лет, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы рыжего цвета, собраны в хвост. На момент ухода была одета: брюки розового цвета, кофта черного цвета, кроссовки белого цвета.Следствие просит всех, кому что-либо известно об их местонахождении или обстоятельствах исчезновения, сообщить по телефонам: 8-950-427-71-14 или 02 (112).

https://ria.ru/20210908/versiya-1749096898.html

https://ria.ru/20210909/shkolnitsa-1749299513.html

лесосибирск

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, лесосибирск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)