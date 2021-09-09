https://ria.ru/20210909/devochki-1749284152.html
На севере Красноярского края пропали две девочки
На севере Красноярского края пропали две девочки - РИА Новости, 09.09.2021
На севере Красноярского края пропали две девочки
Полиция ищет двух девочек, ушедших из дома в Красноярском крае, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T08:17
2021-09-09T08:17
2021-09-09T13:20
происшествия
лесосибирск
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 9 сен - РИА Новости. Полиция ищет двух девочек, ушедших из дома в Красноярском крае, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.В ведомстве уточнили, что накануне в одной из социальных сетей появилась информация, что в Лесосибирске пропали двое несовершеннолетних. От родителей заявлений не поступало.На поиски подняли весь личный состав отдела МВД по городу, к ним также подключились следователи. В СК заявили, что подростков пока не нашли.Приметы первой девочки: на вид 13 лет, рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые, собраны в хвост. На момент ухода была одета: брюки спортивные серо-зеленого цвета, футболка черно-белая в полоску, кроссовки черного цвета.Приметы второй девочки: на вид 13 лет, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы рыжего цвета, собраны в хвост. На момент ухода была одета: брюки розового цвета, кофта черного цвета, кроссовки белого цвета.Следствие просит всех, кому что-либо известно об их местонахождении или обстоятельствах исчезновения, сообщить по телефонам: 8-950-427-71-14 или 02 (112).
https://ria.ru/20210908/versiya-1749096898.html
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происшествия, лесосибирск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
08:17 09.09.2021 (обновлено: 13:20 09.09.2021)
На севере Красноярского края пропали две девочки
На севере Красноярского края пропали две девочки, полиция их ищет
КРАСНОЯРСК, 9 сен - РИА Новости.
Полиция ищет двух девочек, ушедших из дома в Красноярском крае
, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
В ведомстве уточнили, что накануне в одной из социальных сетей появилась информация, что в Лесосибирске
пропали двое несовершеннолетних. От родителей заявлений не поступало.
На поиски подняли весь личный состав отдела МВД по городу, к ним также подключились следователи. В СК
заявили, что подростков пока не нашли.
Приметы первой девочки: на вид 13 лет, рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые, собраны в хвост. На момент ухода была одета: брюки спортивные серо-зеленого цвета, футболка черно-белая в полоску, кроссовки черного цвета.
Приметы второй девочки: на вид 13 лет, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы рыжего цвета, собраны в хвост. На момент ухода была одета: брюки розового цвета, кофта черного цвета, кроссовки белого цвета.
Следствие просит всех, кому что-либо известно об их местонахождении или обстоятельствах исчезновения, сообщить по телефонам: 8-950-427-71-14 или 02 (112).