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Под Волгоградом высаженный из автобуса дебошир напал на полицейского
Под Волгоградом высаженный из автобуса дебошир напал на полицейского - РИА Новости, 09.09.2021
Под Волгоградом высаженный из автобуса дебошир напал на полицейского
Пассажира автобуса, следовавшего из Дагестана в Москву, высадили на трассе под Волгоградом за пьяный дебош, затем он напал полицейского с ножом, сообщили... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T16:06
2021-09-09T16:06
происшествия
волгоградская область
иловлинский район
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 9 сен - РИА Новости. Пассажира автобуса, следовавшего из Дагестана в Москву, высадили на трассе под Волгоградом за пьяный дебош, затем он напал полицейского с ножом, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.По информации ведомства, днем во вторник в полицию поступила информация, что по трассе в Иловлинском районе ходит пьяный мужчина и мешает движению автотранспорта. На место выехал патруль ДПС."Будучи недовольным законными требованиями сотрудников полиции, дебошир достал из кармана нож и стал замахиваться им на представителей власти. Выяснилось, что подозреваемый оказался посреди федеральной трассы в Иловлинском районе случайно – за непристойное поведение его высадили из рейсового автобуса, направлявшегося из Республики Дагестан в Москву", - сообщили в СК.Отмечается, что 45-летнего мужчину задержали, возбуждено уголовное дело по статье "угроза применения насилия в отношении представителя власти". Кроме того, следователи выяснили, что он объявлен в розыск в Татарстане.
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волгоградская область
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происшествия, волгоградская область, иловлинский район, москва, следственный комитет россии (ск рф)
16:06 09.09.2021
 
Под Волгоградом высаженный из автобуса дебошир напал на полицейского

Под Волгоградом высаженный из автобуса дебошир напал на полицейского с ножом

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОЛГОГРАД, 9 сен - РИА Новости. Пассажира автобуса, следовавшего из Дагестана в Москву, высадили на трассе под Волгоградом за пьяный дебош, затем он напал полицейского с ножом, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.
По информации ведомства, днем во вторник в полицию поступила информация, что по трассе в Иловлинском районе ходит пьяный мужчина и мешает движению автотранспорта. На место выехал патруль ДПС.
"Будучи недовольным законными требованиями сотрудников полиции, дебошир достал из кармана нож и стал замахиваться им на представителей власти. Выяснилось, что подозреваемый оказался посреди федеральной трассы в Иловлинском районе случайно – за непристойное поведение его высадили из рейсового автобуса, направлявшегося из Республики Дагестан в Москву", - сообщили в СК.
Отмечается, что 45-летнего мужчину задержали, возбуждено уголовное дело по статье "угроза применения насилия в отношении представителя власти". Кроме того, следователи выяснили, что он объявлен в розыск в Татарстане.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
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Американец-дебошир пытался выброситься из летящего самолета
 
ПроисшествияВолгоградская областьИловлинский районМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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