https://ria.ru/20210909/deboshir-1749375455.html

Под Волгоградом высаженный из автобуса дебошир напал на полицейского

Под Волгоградом высаженный из автобуса дебошир напал на полицейского - РИА Новости, 09.09.2021

Под Волгоградом высаженный из автобуса дебошир напал на полицейского

Пассажира автобуса, следовавшего из Дагестана в Москву, высадили на трассе под Волгоградом за пьяный дебош, затем он напал полицейского с ножом, сообщили... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T16:06

2021-09-09T16:06

2021-09-09T16:06

происшествия

волгоградская область

иловлинский район

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 9 сен - РИА Новости. Пассажира автобуса, следовавшего из Дагестана в Москву, высадили на трассе под Волгоградом за пьяный дебош, затем он напал полицейского с ножом, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.По информации ведомства, днем во вторник в полицию поступила информация, что по трассе в Иловлинском районе ходит пьяный мужчина и мешает движению автотранспорта. На место выехал патруль ДПС."Будучи недовольным законными требованиями сотрудников полиции, дебошир достал из кармана нож и стал замахиваться им на представителей власти. Выяснилось, что подозреваемый оказался посреди федеральной трассы в Иловлинском районе случайно – за непристойное поведение его высадили из рейсового автобуса, направлявшегося из Республики Дагестан в Москву", - сообщили в СК.Отмечается, что 45-летнего мужчину задержали, возбуждено уголовное дело по статье "угроза применения насилия в отношении представителя власти". Кроме того, следователи выяснили, что он объявлен в розыск в Татарстане.

https://radiosputnik.ria.ru/20210612/proisshestvie-1736747888.html

волгоградская область

иловлинский район

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, волгоградская область, иловлинский район, москва, следственный комитет россии (ск рф)