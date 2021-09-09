https://ria.ru/20210909/collins-1749140264.html

Актриса Лили Коллинз вышла замуж

Актриса Лили Коллинз вышла замуж - РИА Новости, 09.09.2021

Актриса Лили Коллинз вышла замуж

Лили Коллинз вышла замуж за режиссера, сценариста и продюсера Чарли Макдауэлла. Снимками со свадьбы актриса поделилась на своей странице в Instagram. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T00:41

2021-09-09T00:41

2021-09-09T00:41

культура

свадьба

лили коллинз

новости культуры

стиль жизни

сша

колорадо

фил коллинз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/59536/47/595364781_109:0:2969:1609_1920x0_80_0_0_ccbd5962b530adad64b7895a3e5da0e9.jpg

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Лили Коллинз вышла замуж за режиссера, сценариста и продюсера Чарли Макдауэлла. Снимками со свадьбы актриса поделилась на своей странице в Instagram.По информации Daily Mail, камерная свадебная церемония прошла в городке Дантон, штат Колорадо (США), на этих выходных. В тот день Лили Коллинз была одета в кружевное платье и накидке с капюшоном в винтажном стиле. В таком виде невеста напоминала свою героиню из фэнтези-фильма "Белоснежка: Месть гномов" (2012). А ее "принц" выбрал классический смокинг. Лили и Чарли — дети знаменитых родителей. Актриса — дочь британского музыканта Фила Коллинза, а режиссер — сын актера Малкольма Макдауэлла. О романе пары стало известно в 2019 году, а в сентябре 2020 они объявили о помолвке.

https://ria.ru/20210706/stefani-1740004590.html

сша

колорадо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свадьба, лили коллинз, новости культуры, стиль жизни, сша, колорадо, фил коллинз, шоу-бизнес