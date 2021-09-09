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Актриса Лили Коллинз вышла замуж
Актриса Лили Коллинз вышла замуж - РИА Новости, 09.09.2021
Актриса Лили Коллинз вышла замуж
Лили Коллинз вышла замуж за режиссера, сценариста и продюсера Чарли Макдауэлла. Снимками со свадьбы актриса поделилась на своей странице в Instagram. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T00:41
2021-09-09T00:41
2021-09-09T00:41
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Лили Коллинз вышла замуж за режиссера, сценариста и продюсера Чарли Макдауэлла. Снимками со свадьбы актриса поделилась на своей странице в Instagram.По информации Daily Mail, камерная свадебная церемония прошла в городке Дантон, штат Колорадо (США), на этих выходных. В тот день Лили Коллинз была одета в кружевное платье и накидке с капюшоном в винтажном стиле. В таком виде невеста напоминала свою героиню из фэнтези-фильма "Белоснежка: Месть гномов" (2012). А ее "принц" выбрал классический смокинг. Лили и Чарли — дети знаменитых родителей. Актриса — дочь британского музыканта Фила Коллинза, а режиссер — сын актера Малкольма Макдауэлла. О романе пары стало известно в 2019 году, а в сентябре 2020 они объявили о помолвке.
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свадьба, лили коллинз, новости культуры, стиль жизни, сша, колорадо, фил коллинз, шоу-бизнес