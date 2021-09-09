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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210909/cohen-1749073270.html
Саша Барон Коэн подтвердил, что вернулся в стендап
Саша Барон Коэн подтвердил, что вернулся в стендап - РИА Новости, 09.09.2021
Саша Барон Коэн подтвердил, что вернулся в стендап
Британский комик, актер и режиссер Саша Барон Коэн в беседе с GQ подтвердил, что вернулся в стендап-шоу в образе Али Джи. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T05:12
2021-09-09T05:12
культура
саша барон коэн
новости культуры
стиль жизни
сидней
австралия
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Британский комик, актер и режиссер Саша Барон Коэн в беседе с GQ подтвердил, что вернулся в стендап-шоу в образе Али Джи.Коэн впервые использовал этого персонажа в конце 90-х годов, а затем вел свою передачу "Шоу Али Джи". Комик сообщил, что летом выступил перед публикой в театре The Comedy Store в Сиднее (Австралия).На вопрос журналиста о том, будет ли он снова играть этого персонажа в стендап-шоу, Саша Барон Коэн ответил: "Да. Думаю, у меня все получится". Актер также поразмышлял о преимуществах этого юмористического жанра перед кинематографом."Шоу Али Джи" транслировалось на канале Channel 4 с 2000 по 2004 годы. В нем Саша Барон Коэн изображал странного мужчину, который общается на языке черной уличной культуры. На шоу он также появлялся в образах казахстанского журналиста Бората и Бруно — австрийского поклонника моды нетрадиционной сексуальной ориентации. Параллельно с выходом шоу, в 2002 году был выпущен комедийный фильм "Али Джи Индахаус". Однако лента Марка Майлода получила неоднозначную оценку.
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саша барон коэн, новости культуры, стиль жизни, сидней, австралия
05:12 09.09.2021
 

Саша Барон Коэн подтвердил, что вернулся в стендап

© FilmFour (2002)Кадр из фильма "Али Джи в парламенте"
Кадр из фильма Али Джи в парламенте
© FilmFour (2002)
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Британский комик, актер и режиссер Саша Барон Коэн в беседе с GQ подтвердил, что вернулся в стендап-шоу в образе Али Джи.
Коэн впервые использовал этого персонажа в конце 90-х годов, а затем вел свою передачу "Шоу Али Джи". Комик сообщил, что летом выступил перед публикой в театре The Comedy Store в Сиднее (Австралия).
"Да, это было. Мне захотелось выйти на сцену, а заодно погулять и посмотреть, каким будет Али Джи в толпе. Это было весело", — прокомментировал Коэн.
На вопрос журналиста о том, будет ли он снова играть этого персонажа в стендап-шоу, Саша Барон Коэн ответил: "Да. Думаю, у меня все получится".
Актер также поразмышлял о преимуществах этого юмористического жанра перед кинематографом.

"Я стал комиком, потому что любил, когда люди смеялись над моими шутками, — пояснил Коэн. — Я редко слышу смех, когда снимаюсь в фильмах, даже если думаю, что это забавно. Однако мне нужно ждать три месяца, чтобы услышать настоящий смех аудитории".

"Шоу Али Джи" транслировалось на канале Channel 4 с 2000 по 2004 годы. В нем Саша Барон Коэн изображал странного мужчину, который общается на языке черной уличной культуры. На шоу он также появлялся в образах казахстанского журналиста Бората и Бруно — австрийского поклонника моды нетрадиционной сексуальной ориентации.
Параллельно с выходом шоу, в 2002 году был выпущен комедийный фильм "Али Джи Индахаус". Однако лента Марка Майлода получила неоднозначную оценку.
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