https://ria.ru/20210909/cohen-1749073270.html

Саша Барон Коэн подтвердил, что вернулся в стендап

Саша Барон Коэн подтвердил, что вернулся в стендап - РИА Новости, 09.09.2021

Саша Барон Коэн подтвердил, что вернулся в стендап

Британский комик, актер и режиссер Саша Барон Коэн в беседе с GQ подтвердил, что вернулся в стендап-шоу в образе Али Джи. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T05:12

2021-09-09T05:12

2021-09-09T05:12

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саша барон коэн

новости культуры

стиль жизни

сидней

австралия

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Британский комик, актер и режиссер Саша Барон Коэн в беседе с GQ подтвердил, что вернулся в стендап-шоу в образе Али Джи.Коэн впервые использовал этого персонажа в конце 90-х годов, а затем вел свою передачу "Шоу Али Джи". Комик сообщил, что летом выступил перед публикой в театре The Comedy Store в Сиднее (Австралия).На вопрос журналиста о том, будет ли он снова играть этого персонажа в стендап-шоу, Саша Барон Коэн ответил: "Да. Думаю, у меня все получится". Актер также поразмышлял о преимуществах этого юмористического жанра перед кинематографом."Шоу Али Джи" транслировалось на канале Channel 4 с 2000 по 2004 годы. В нем Саша Барон Коэн изображал странного мужчину, который общается на языке черной уличной культуры. На шоу он также появлялся в образах казахстанского журналиста Бората и Бруно — австрийского поклонника моды нетрадиционной сексуальной ориентации. Параллельно с выходом шоу, в 2002 году был выпущен комедийный фильм "Али Джи Индахаус". Однако лента Марка Майлода получила неоднозначную оценку.

https://ria.ru/20201019/cohen-1580450719.html

сидней

австралия

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саша барон коэн, новости культуры, стиль жизни, сидней, австралия