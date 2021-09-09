https://ria.ru/20210909/bortnik-1749275552.html

На Украине объяснили, почему для Зеленского важна встреча с Путиным

На Украине объяснили, почему для Зеленского важна встреча с Путиным - РИА Новости, 09.09.2021

На Украине объяснили, почему для Зеленского важна встреча с Путиным

Без встречи с российским лидером Владимиром Путиным и нормализации отношений с Россией президент Украины Владимир Зеленский не сможет переизбраться на второй... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T03:13

2021-09-09T03:13

2021-09-09T03:13

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Без встречи с российским лидером Владимиром Путиным и нормализации отношений с Россией президент Украины Владимир Зеленский не сможет переизбраться на второй срок, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил украинский политолог Руслан Бортник.По его мнению, для Путина такая встреча является бессмысленной, в то время как Зеленскому она "очень нужна"."Самая банальная причина – это демонстрировать успехи в мирном урегулировании… Тема, по которой сегодня тупик, "оживет" немного для Владимира Александровича", - заявил Бортник."Стратегически" для Зеленского встреча с российским лидером важна из-за того, что без нормализации отношений с Россией "переизбраться на второй срок Владимир Александрович не сможет", выразил уверенность эксперт. Он отметил, что экс-президент Петр Порошенко безуспешно пытался переизбраться на новый срок без налаживания отношений с Москвой.При этом Бортник выразил мнение, что Россия не "контролирует" Украину и не может "продвинуть" своего кандидата на президентских выборах, однако в ее руках находятся "ключевые предохранители", влияющие на ситуацию в стране.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин четко подтвердил свою готовность встретиться с Зеленским, так как отношения двух стран надо исправлять, однако взаимной политической воли из Киева не видно. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов ко встрече лидеров двух государств, однако складывается впечатление, что Москва "избегает этой встречи" и якобы "именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать".Информированный источник РИА Новости в Москве рассказал, что украинская сторона уходит от прямых контактов с Россией по поводу проведения встречи президентов двух стран, избегая обсуждать вопрос и через официальных лиц, и посредством дипломатических каналов.

https://ria.ru/20210907/oshibka-1749027197.html

https://ria.ru/20210907/pushkov-1748950162.html

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в мире, украина, владимир зеленский, мид украины, петр порошенко, дмитрий кулеба, россия