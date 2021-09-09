https://ria.ru/20210909/borsch-1749326569.html
В Киеве установят памятник украинскому борщу
В Киеве установят памятник украинскому борщу - РИА Новости, 09.09.2021
В Киеве установят памятник украинскому борщу
В украинской столице установят памятник борщу для увековечения национального блюда и развития гастрономического туризма, сообщается на сайте мэрии. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T12:34
2021-09-09T12:34
2021-09-09T13:56
в мире
украина
киев
борщ
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КИЕВ, 9 сен — РИА Новости. В украинской столице установят памятник борщу для увековечения национального блюда и развития гастрономического туризма, сообщается на сайте мэрии."Киевляне в течение недели могут выслать свои предложения по локации для размещения памятника", — говорится в сообщении.Секретарь Киевского горсовета Владимир Бондаренко заявил, что вскоре объявят открытый конкурс на лучшую идею скульптуры."Новый знаковый арт-объект может стать украшением столицы и будет олицетворять гастрономическую культуру приготовления национального блюда", — заявил он.Чиновник отметил, что городские власти поддерживают общественные инициативы по популяризации украинской кухни в мире.В киевской мэрии подчеркнули, что инициатором установки памятника стал шеф-повар Евгений Клопотенко, такая идея возникла у него давно."Есть скульптуры пончиков, дерунов, соленого огурца, арбуза, мороженого и так далее, однако пока нет современной, наполненной содержанием скульптуры борща", — цитирует Клопотенко сайт мэрии.Шеф-повар также назвал блюдо культурным достоянием украинцев, которое надо прославлять.
https://ria.ru/20210420/borsch-1729159458.html
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в мире, украина, киев, борщ
12:34 09.09.2021 (обновлено: 13:56 09.09.2021)
В Киеве установят памятник украинскому борщу
В Киеве установят памятник украинскому борщу
КИЕВ, 9 сен — РИА Новости.
В украинской столице установят памятник борщу для увековечения национального блюда и развития гастрономического туризма, сообщается на сайте
мэрии.
"Киевляне в течение недели могут выслать свои предложения по локации для размещения памятника", — говорится в сообщении.
Секретарь Киевского горсовета Владимир Бондаренко заявил, что вскоре объявят открытый конкурс на лучшую идею скульптуры.
"Новый знаковый арт-объект может стать украшением столицы и будет олицетворять гастрономическую культуру приготовления национального блюда", — заявил он.
Чиновник отметил, что городские власти поддерживают общественные инициативы по популяризации украинской кухни в мире.
В киевской мэрии подчеркнули, что инициатором установки памятника стал шеф-повар Евгений Клопотенко, такая идея возникла у него давно.
"Есть скульптуры пончиков, дерунов, соленого огурца, арбуза, мороженого и так далее, однако пока нет современной, наполненной содержанием скульптуры борща", — цитирует Клопотенко сайт мэрии.
Шеф-повар также назвал блюдо культурным достоянием украинцев, которое надо прославлять.