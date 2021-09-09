https://ria.ru/20210909/borsch-1749326569.html

В Киеве установят памятник украинскому борщу

В Киеве установят памятник украинскому борщу - РИА Новости, 09.09.2021

В Киеве установят памятник украинскому борщу

В украинской столице установят памятник борщу для увековечения национального блюда и развития гастрономического туризма, сообщается на сайте мэрии. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T12:34

2021-09-09T12:34

2021-09-09T13:56

в мире

украина

киев

борщ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155034/43/1550344379_0:146:3382:2048_1920x0_80_0_0_aea56a0f31bbfdcb157626e75fa517b9.jpg

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости. В украинской столице установят памятник борщу для увековечения национального блюда и развития гастрономического туризма, сообщается на сайте мэрии."Киевляне в течение недели могут выслать свои предложения по локации для размещения памятника", — говорится в сообщении.Секретарь Киевского горсовета Владимир Бондаренко заявил, что вскоре объявят открытый конкурс на лучшую идею скульптуры."Новый знаковый арт-объект может стать украшением столицы и будет олицетворять гастрономическую культуру приготовления национального блюда", — заявил он.Чиновник отметил, что городские власти поддерживают общественные инициативы по популяризации украинской кухни в мире.В киевской мэрии подчеркнули, что инициатором установки памятника стал шеф-повар Евгений Клопотенко, такая идея возникла у него давно."Есть скульптуры пончиков, дерунов, соленого огурца, арбуза, мороженого и так далее, однако пока нет современной, наполненной содержанием скульптуры борща", — цитирует Клопотенко сайт мэрии.Шеф-повар также назвал блюдо культурным достоянием украинцев, которое надо прославлять.

https://ria.ru/20210420/borsch-1729159458.html

https://ria.ru/20210801/borsch-1743897330.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, борщ