https://ria.ru/20210909/bolgariya-1749309035.html

Посол Болгарии рассказал о новом правиле получения виз для россиян

Посол Болгарии рассказал о новом правиле получения виз для россиян - РИА Новости, 09.09.2021

Посол Болгарии рассказал о новом правиле получения виз для россиян

Посол Болгарии в России рассказал, что с 1 октября этого года визы для детей до 12 лет будут бесплатными. "Это хороший пример того, что мы ценим семейный... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T12:11

2021-09-09T12:11

2021-09-09T12:11

туризм

болгария

новости - туризм

туристы

детский отдых

туризм

атанас крыстин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/147285/14/1472851425_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_91017fc5c4c56c87adabda6578e31d88.jpg

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Посол Болгарии в России рассказал, что с 1 октября этого года визы для детей до 12 лет будут бесплатными. "Это хороший пример того, что мы ценим семейный туризм", — добавил Атанас Крыстин.По его словам, визы выдаются в кратчайшие сроки — до пяти дней.Сейчас летний сезон заканчивается, но Болгария – прекрасная страна и для зимних путешествий, напомнил посол."У нас есть очень красивые горы, а активный горнолыжный туризм можно совмещать со спа-отдыхом. В Болгарии более 700 больших термальных источников", — уточнил Атанас Крыстин.С 1 мая 2021 года, когда консульство Болгарии возобновило выдачу виз туристам из России, было оформлено примерно 50 тысяч разрешений на въезд.

https://ria.ru/20210625/bolgariya-1738406743.html

болгария

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

болгария, новости - туризм, туристы, детский отдых, туризм, атанас крыстин, россия, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь, визы, туры, горячие туры