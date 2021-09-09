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Посол Болгарии рассказал о новом правиле получения виз для россиян
Посол Болгарии рассказал о новом правиле получения виз для россиян - РИА Новости, 09.09.2021
Посол Болгарии рассказал о новом правиле получения виз для россиян
Посол Болгарии в России рассказал, что с 1 октября этого года визы для детей до 12 лет будут бесплатными. "Это хороший пример того, что мы ценим семейный... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T12:11
2021-09-09T12:11
2021-09-09T12:11
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атанас крыстин
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Посол Болгарии в России рассказал, что с 1 октября этого года визы для детей до 12 лет будут бесплатными. "Это хороший пример того, что мы ценим семейный туризм", — добавил Атанас Крыстин.По его словам, визы выдаются в кратчайшие сроки — до пяти дней.Сейчас летний сезон заканчивается, но Болгария – прекрасная страна и для зимних путешествий, напомнил посол."У нас есть очень красивые горы, а активный горнолыжный туризм можно совмещать со спа-отдыхом. В Болгарии более 700 больших термальных источников", — уточнил Атанас Крыстин.С 1 мая 2021 года, когда консульство Болгарии возобновило выдачу виз туристам из России, было оформлено примерно 50 тысяч разрешений на въезд.
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Посол Болгарии в России рассказал, что с 1 октября этого года визы для детей до 12 лет будут бесплатными. "Это хороший пример того, что мы ценим семейный туризм", — добавил Атанас Крыстин.
По его словам, визы выдаются в кратчайшие сроки — до пяти дней.
Сейчас летний сезон заканчивается, но Болгария – прекрасная страна и для зимних путешествий, напомнил посол.
"У нас есть очень красивые горы, а активный горнолыжный туризм можно совмещать со спа-отдыхом. В Болгарии более 700 больших термальных источников", — уточнил Атанас Крыстин.
С 1 мая 2021 года, когда консульство Болгарии возобновило выдачу виз туристам из России, было оформлено примерно 50 тысяч разрешений на въезд.