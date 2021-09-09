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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210909/bolgariya-1749309035.html
Посол Болгарии рассказал о новом правиле получения виз для россиян
Посол Болгарии рассказал о новом правиле получения виз для россиян - РИА Новости, 09.09.2021
Посол Болгарии рассказал о новом правиле получения виз для россиян
Посол Болгарии в России рассказал, что с 1 октября этого года визы для детей до 12 лет будут бесплатными. "Это хороший пример того, что мы ценим семейный... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T12:11
2021-09-09T12:11
туризм
болгария
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туристы
детский отдых
туризм
атанас крыстин
россия
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Посол Болгарии в России рассказал, что с 1 октября этого года визы для детей до 12 лет будут бесплатными. "Это хороший пример того, что мы ценим семейный туризм", — добавил Атанас Крыстин.По его словам, визы выдаются в кратчайшие сроки — до пяти дней.Сейчас летний сезон заканчивается, но Болгария – прекрасная страна и для зимних путешествий, напомнил посол."У нас есть очень красивые горы, а активный горнолыжный туризм можно совмещать со спа-отдыхом. В Болгарии более 700 больших термальных источников", — уточнил Атанас Крыстин.С 1 мая 2021 года, когда консульство Болгарии возобновило выдачу виз туристам из России, было оформлено примерно 50 тысяч разрешений на въезд.
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болгария, новости - туризм, туристы, детский отдых, туризм, атанас крыстин, россия, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь, визы, туры, горячие туры
12:11 09.09.2021
 

Посол Болгарии рассказал о новом правиле получения виз для россиян

© Fotolia / Aleksandar TodorovicТуристы на пляже на побережье Черного моря в Болгарии
Туристы на пляже на побережье Черного моря в Болгарии - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© Fotolia / Aleksandar Todorovic
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Посол Болгарии в России рассказал, что с 1 октября этого года визы для детей до 12 лет будут бесплатными. "Это хороший пример того, что мы ценим семейный туризм", — добавил Атанас Крыстин.
По его словам, визы выдаются в кратчайшие сроки — до пяти дней.
Сейчас летний сезон заканчивается, но Болгария – прекрасная страна и для зимних путешествий, напомнил посол.
"У нас есть очень красивые горы, а активный горнолыжный туризм можно совмещать со спа-отдыхом. В Болгарии более 700 больших термальных источников", — уточнил Атанас Крыстин.
С 1 мая 2021 года, когда консульство Болгарии возобновило выдачу виз туристам из России, было оформлено примерно 50 тысяч разрешений на въезд.
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ТуризмБолгарияНовости - ТуризмтуристыДетский отдыхТуризмАтанас КрыстинРоссиякуда поехатьотдых на морекуда можно лететьвизыТурыгорячие туры
 
 
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