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В Сочи блогера приговорили к четырем годам колонии за вымогательство
В Сочи блогера приговорили к четырем годам колонии за вымогательство - РИА Новости, 09.09.2021
В Сочи блогера приговорили к четырем годам колонии за вымогательство
Центральный сочинский суд приговорил к 4 годам колонии местного блогера Вахтанга Езугбая за вымогательство 300 тысяч рублей у бизнесмена, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T14:08
2021-09-09T14:08
2021-09-09T14:08
происшествия
блогер
челябинская область
краснодарский край
краснодарский краевой суд
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СОЧИ, 9 сен – РИА Новости. Центральный сочинский суд приговорил к 4 годам колонии местного блогера Вахтанга Езугбая за вымогательство 300 тысяч рублей у бизнесмена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарского краевого суда.По данным суда, весной 2020 года блогер и его юрист Николай Щербаков потребовали у представителя ТРЦ "Торос-Холл" 300 тысяч рублей, обещая взамен удалить распространённые в интернете видеоматериалы о якобы противоправной деятельности торгового центра. После передачи денег они были задержаны полицией. На них завели дело по статье 163 УК РФ "Вымогательство, совершенное группой лиц в крупном размере"."Суд признал подсудимых виновными в инкриминируемом преступлении и назначил им наказание в виде лишения свободы: Езугбая – 4 года, Щербакову - 5 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.По ее словам, Езугбая признал свою вину полностью, а его юрист отказался от дачи показаний.В июне 2020 года ГУМВД России по Краснодарскому краю сообщало, что Езугбая задержали в Сочи, Щербакова – в Челябинской области. Оба были арестованы.
https://ria.ru/20210826/blogery-1747395032.html
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происшествия, блогер, челябинская область, краснодарский край, краснодарский краевой суд, россия
В Сочи блогера приговорили к четырем годам колонии за вымогательство
Суд в Сочи отправил блогера Езугбая на четыре года в колонию за вымогательство