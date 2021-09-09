https://ria.ru/20210909/bloger-1749347631.html

В Сочи блогера приговорили к четырем годам колонии за вымогательство

В Сочи блогера приговорили к четырем годам колонии за вымогательство - РИА Новости, 09.09.2021

В Сочи блогера приговорили к четырем годам колонии за вымогательство

Центральный сочинский суд приговорил к 4 годам колонии местного блогера Вахтанга Езугбая за вымогательство 300 тысяч рублей у бизнесмена, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T14:08

2021-09-09T14:08

2021-09-09T14:08

происшествия

блогер

челябинская область

краснодарский край

краснодарский краевой суд

россия

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СОЧИ, 9 сен – РИА Новости. Центральный сочинский суд приговорил к 4 годам колонии местного блогера Вахтанга Езугбая за вымогательство 300 тысяч рублей у бизнесмена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарского краевого суда.По данным суда, весной 2020 года блогер и его юрист Николай Щербаков потребовали у представителя ТРЦ "Торос-Холл" 300 тысяч рублей, обещая взамен удалить распространённые в интернете видеоматериалы о якобы противоправной деятельности торгового центра. После передачи денег они были задержаны полицией. На них завели дело по статье 163 УК РФ "Вымогательство, совершенное группой лиц в крупном размере"."Суд признал подсудимых виновными в инкриминируемом преступлении и назначил им наказание в виде лишения свободы: Езугбая – 4 года, Щербакову - 5 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.По ее словам, Езугбая признал свою вину полностью, а его юрист отказался от дачи показаний.В июне 2020 года ГУМВД России по Краснодарскому краю сообщало, что Езугбая задержали в Сочи, Щербакова – в Челябинской области. Оба были арестованы.

https://ria.ru/20210826/blogery-1747395032.html

https://ria.ru/20210810/khovanskiy-1745188493.html

челябинская область

краснодарский край

россия

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происшествия, блогер, челябинская область, краснодарский край, краснодарский краевой суд, россия