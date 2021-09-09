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В Иркутске блогер ради хайпа перевозила ребенка на переднем сидении стоя
В Иркутске блогер ради хайпа перевозила ребенка на переднем сидении стоя - РИА Новости, 09.09.2021
В Иркутске блогер ради хайпа перевозила ребенка на переднем сидении стоя
Блогера в Иркутске, которая перевозила ребенка на переднем сидении для привлечения внимания пользователей Instagram к своему аккаунту, привлекли к... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T10:45
2021-09-09T10:45
происшествия
иркутск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
авто
россия
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ИРКУТСК, 9 сен – РИА Новости. Блогера в Иркутске, которая перевозила ребенка на переднем сидении для привлечения внимания пользователей Instagram к своему аккаунту, привлекли к ответственности, сообщает ГУМВД по области.В Госавтоинспекцию Иркутска поступило несколько сообщений от пользователей Instagram. Они обратили внимание на грубое нарушение правил дорожного движения женщиной, перевозившей ребенка."Молодая мама, позиционирующая себя как блогер, разместила видеозапись, как она, двигаясь на автомобиле, перевозит свою малолетнюю дочь на переднем сиденье стоя. В отношении правонарушительницы составили административный материал по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей)", - говорится в сообщении.Отмечается, что, снимая на телефон, как дочь скачет на переднем сидении, женщина ехала на большой скорости.Установлено, что автолюбительница более 70 раз с начала года нарушила правила дорожного движения, в числе которых нарушение скоростного режима, требований сигналов светофоров и пересечение стоп линии. При этом девушка имеет 57 неоплаченных штрафов на сумму около 35 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210902/sochi-1748325290.html
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происшествия, иркутск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто, россия
10:45 09.09.2021
 
В Иркутске блогер ради хайпа перевозила ребенка на переднем сидении стоя

В Иркутске завели дело на блогера, перевозившей маленькую дочь на переднем сидении стоя

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД
Сотрудник ГИБДД - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ИРКУТСК, 9 сен – РИА Новости. Блогера в Иркутске, которая перевозила ребенка на переднем сидении для привлечения внимания пользователей Instagram к своему аккаунту, привлекли к ответственности, сообщает ГУМВД по области.
В Госавтоинспекцию Иркутска поступило несколько сообщений от пользователей Instagram. Они обратили внимание на грубое нарушение правил дорожного движения женщиной, перевозившей ребенка.
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"Молодая мама, позиционирующая себя как блогер, разместила видеозапись, как она, двигаясь на автомобиле, перевозит свою малолетнюю дочь на переднем сиденье стоя. В отношении правонарушительницы составили административный материал по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, снимая на телефон, как дочь скачет на переднем сидении, женщина ехала на большой скорости.
Установлено, что автолюбительница более 70 раз с начала года нарушила правила дорожного движения, в числе которых нарушение скоростного режима, требований сигналов светофоров и пересечение стоп линии. При этом девушка имеет 57 неоплаченных штрафов на сумму около 35 тысяч рублей.
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