https://ria.ru/20210909/bezrabotitsa-1749310784.html

Безработица в Москве восстановилась до докризисного уровня, заявил Собянин

Безработица в Москве восстановилась до докризисного уровня, заявил Собянин - РИА Новости, 09.09.2021

Безработица в Москве восстановилась до докризисного уровня, заявил Собянин

Четверть миллиона человек в Москве удалось устроить на работу за время пандемии, безработица в столице упала до докризисного уровня, заявил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T11:22

2021-09-09T11:22

2021-09-09T11:22

общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Четверть миллиона человек в Москве удалось устроить на работу за время пандемии, безработица в столице упала до докризисного уровня, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Буквально за 1,5 года было трудоустроено четверть миллиона человек, и сегодня только благодаря этим мерам восстановление экономики, безработица в Москве упала до докризисного уровня", - сказал Собянин, выступая на пленарном заседании IV форума социальных инноваций регионов.

https://ria.ru/20210731/bezrabotnye-1743736938.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, сергей собянин