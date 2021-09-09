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Безработица в Москве восстановилась до докризисного уровня, заявил Собянин
Безработица в Москве восстановилась до докризисного уровня, заявил Собянин - РИА Новости, 09.09.2021
Безработица в Москве восстановилась до докризисного уровня, заявил Собянин
Четверть миллиона человек в Москве удалось устроить на работу за время пандемии, безработица в столице упала до докризисного уровня, заявил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T11:22
2021-09-09T11:22
2021-09-09T11:22
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Четверть миллиона человек в Москве удалось устроить на работу за время пандемии, безработица в столице упала до докризисного уровня, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Буквально за 1,5 года было трудоустроено четверть миллиона человек, и сегодня только благодаря этим мерам восстановление экономики, безработица в Москве упала до докризисного уровня", - сказал Собянин, выступая на пленарном заседании IV форума социальных инноваций регионов.
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общество, москва, сергей собянин
Безработица в Москве восстановилась до докризисного уровня, заявил Собянин
Мэр Москвы Собянин: безработица в столице упала до докризисного уровня