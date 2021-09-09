https://ria.ru/20210909/besporyadki-1749335832.html

В Черногории рассказали, зачем националисты устроили беспорядки против СПЦ

В Черногории рассказали, зачем националисты устроили беспорядки против СПЦ - РИА Новости, 09.09.2021

В Черногории рассказали, зачем националисты устроили беспорядки против СПЦ

Зачинщики беспорядков в Черногории в ходе интронизации митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия хотели вернуть к власти... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T13:19

2021-09-09T13:19

2021-09-09T13:19

религия

черногория

мило джуканович

здравко кривокапич

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БЕЛГРАД, 9 сен – РИА Новости. Зачинщики беспорядков в Черногории в ходе интронизации митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия хотели вернуть к власти одну из политических сил, заявил вице-премьер Дритан Абазович.В старой столице Черногории городе Цетине в субботу и воскресенье прошли столкновения противников интронизации митрополита СПЦ и полиции. Вице-премьер Абазович опубликовал видеозапись, на которой советник по безопасности президента, бывший директор полиции страны Веселин Вельович участвует столкновениях с сотрудниками МВД, позже тот был задержан по подозрению в "нападение на лицо при исполнении служебных обязанностей". Премьер Черногории Здравко Кривокапич возложил ответственность за насильственные протесты на Демократическую партию социалистов Джукановича.Митрополит Иоанникий также обвинил президента Черногории Мило Джукановича в организации насильственных протестов в ходе его интронизации в Цетине."Там протестовали люди, которые по своим убеждениям были против. Были ли там и представители криминальных кругов? Были. Помогали ли они некоторым структурам? Да. Один политический субъект хотел использовать это, чтобы вернуться к власти", - заявил в эфире TV Prva черногорский вице-премьер, курирующий в кабмине сферу безопасности.Всего при протестах в Цетине различные травмы получили 20 полицейских, задержано восемь человек. Сообщалось также о четырех пострадавших демонстрантах. Полиция в ответ на брошенные камни и пиротехнику активно применяла спецсредства и слезоточивый газ.Правившая около 30 лет Демократическая партия социалистов Джукановича на парламентских выборах в августе 2020 года потерпела первое поражение от объединенной оппозиции. В настоящее время правительство и большинство в 41 из 81 мандатов в парламенте Черногории составляют политические оппоненты президента.Черногорский президент в январе этого года вынужден был согласно конституции подписать дважды утвержденные новым созывом парламента поправки к спорному закону о свободе вероисповедания и положении религиозных общин, который угрожал правам СПЦ. Предыдущая версия закона, принятая в 2019 году его сторонниками, вызвала массовые протесты граждан во главе с духовенством в 2019-2020 годах.В защиту храмов и монастырей, которые, согласно документу, могли быть переданы в собственность государству, по всей стране проводились массовые молебны и крестные ходы. Движение "Не отдадим святыни" объединило оппозицию и привело к первому за более чем 30 лет поражению на выборах партии Джукановича.

https://ria.ru/20210908/besporyadki-1749139060.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210905/chernogoriya-1748750211.html

черногория

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черногория, мило джуканович, здравко кривокапич