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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210909/belmondo-1749401511.html
В Париже началось прощание с Жан-Полем Бельмондо
В Париже началось прощание с Жан-Полем Бельмондо - РИА Новости, 09.09.2021
В Париже началось прощание с Жан-Полем Бельмондо
Национальная церемония прощания с Жан-Полем Бельмондо началась в Доме Инвалидов в Париже в присутствии близких актера, президента страны, деятелей мира кино и... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T18:04
2021-09-09T19:28
культура
париж
франция
жан-поль бельмондо
новости культуры
культура
умер жан-поль бельмондо
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ПАРИЖ, 9 сен – РИА Новости, Людмила Орищенко. Национальная церемония прощания с Жан-Полем Бельмондо началась в Доме Инвалидов в Париже в присутствии близких актера, президента страны, деятелей мира кино и спорта, передает корреспондент РИА Новости.Во внутреннем дворе комплекса собрались семья Бельмондо, члены французского правительства, в том числе премьер-министр, актеры, режиссеры, спортсмены. В числе присутствующих экс-президент Франции Франсуа Олланд.Последним на территорию Дома Инвалидов прибыл глава французской Республики Эммануэль Макрон в сопровождении супруги Брижит.Порядка тысячи мест во дворе Дома Инвалидов отведено для рядовых граждан. Некоторые из них рассказали, что занимали очередь с самого утра, чтобы иметь возможность присутствовать на церемонии.Сначала на церемонии с речью должен выступить один из внуков Бельмондо Виктор. Затем слово возьмёт Макрон. За трансляцией церемонии, которая ведётся на установленных на эспланаде Дома Инвалидов экранах, наблюдают многочисленные почитатели таланта актера.По окончании церемонии – c 19.30 (20.30 мск) - территория Дома Инвалидов будет открыта для всех, кто захочет проститься с кумиром нескольких поколений.В пятницу в церкви Сен-Жермен-де-Пре пройдет поминальная служба по Бельмондо.Французский актёр скончался 6 сентября в Париже в кругу близких. Он снялся в более 80 фильмах. Всемерную славу ему принесла картина Жана-Люка Годара "На последнем дыхании".Артист родился 9 апреля 1933 года в Нёйи-сюр-Сен в семье парижского скульптора Поля Бельмондо и художницы Сары Рейно-Ришар. Поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. Играл в картинах Жана-Люка Годара, Франсуа Трюффо, Алена Рене, Жерара Ури, Жоржа Лотнера. В 1989 году был удостоен премии "Сезар" за роль в фильме "Баловень судьбы". Бельмондо был награжден Почётной Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля (2011 год) и премией "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф (2016 год).
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"У меня была счастливая жизнь". Умер Жан-Поль Бельмондо
Легенда мирового кинематографа и любимец публики. Бельмондо снимался в кино более полувека. Он оставил десятки ролей, многие их которых стали незабвенной классикой. Президент Франции Эммануэль Макрон почтил память актера, назвав его национальным достоянием. Последние дни Жан-Поль Бельмондо провел дома в Париже. Артисту было 88 лет.
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париж, франция, жан-поль бельмондо, новости культуры, культура, умер жан-поль бельмондо
18:04 09.09.2021 (обновлено: 19:28 09.09.2021)
 
В Париже началось прощание с Жан-Полем Бельмондо

Национальная церемония прощания с Жан-Полем Бельмондо началась в Доме Инвалидов в Париже

© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкЖан-Поль Бельмондо
Жан-Поль Бельмондо - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Игорь Руссак
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ПАРИЖ, 9 сен – РИА Новости, Людмила Орищенко. Национальная церемония прощания с Жан-Полем Бельмондо началась в Доме Инвалидов в Париже в присутствии близких актера, президента страны, деятелей мира кино и спорта, передает корреспондент РИА Новости.
Во внутреннем дворе комплекса собрались семья Бельмондо, члены французского правительства, в том числе премьер-министр, актеры, режиссеры, спортсмены. В числе присутствующих экс-президент Франции Франсуа Олланд.
Последним на территорию Дома Инвалидов прибыл глава французской Республики Эммануэль Макрон в сопровождении супруги Брижит.
Порядка тысячи мест во дворе Дома Инвалидов отведено для рядовых граждан. Некоторые из них рассказали, что занимали очередь с самого утра, чтобы иметь возможность присутствовать на церемонии.
Сначала на церемонии с речью должен выступить один из внуков Бельмондо Виктор. Затем слово возьмёт Макрон. За трансляцией церемонии, которая ведётся на установленных на эспланаде Дома Инвалидов экранах, наблюдают многочисленные почитатели таланта актера.
По окончании церемонии – c 19.30 (20.30 мск) - территория Дома Инвалидов будет открыта для всех, кто захочет проститься с кумиром нескольких поколений.
В пятницу в церкви Сен-Жермен-де-Пре пройдет поминальная служба по Бельмондо.
Французский актёр скончался 6 сентября в Париже в кругу близких. Он снялся в более 80 фильмах. Всемерную славу ему принесла картина Жана-Люка Годара "На последнем дыхании".
Артист родился 9 апреля 1933 года в Нёйи-сюр-Сен в семье парижского скульптора Поля Бельмондо и художницы Сары Рейно-Ришар. Поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. Играл в картинах Жана-Люка Годара, Франсуа Трюффо, Алена Рене, Жерара Ури, Жоржа Лотнера. В 1989 году был удостоен премии "Сезар" за роль в фильме "Баловень судьбы". Бельмондо был награжден Почётной Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля (2011 год) и премией "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф (2016 год).
Жан-Поль Бельмондо - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
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КультураПарижФранцияЖан-Поль БельмондоНовости культурыКультураУмер Жан-Поль Бельмондо
 
 
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