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Религия
https://ria.ru/20210909/baykonur-1749313219.html
В Байконуре хотят построить мечеть
В Байконуре хотят построить мечеть - РИА Новости, 09.09.2021
В Байконуре хотят построить мечеть
Мечеть могут построить в городе Байконур, арендуемом Россией у Казахстана, это предложение обсудят на публичных слушаниях, сообщила администрация города. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T11:30
2021-09-09T11:30
религия
казахстан
байконур (город)
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Мечеть могут построить в городе Байконур, арендуемом Россией у Казахстана, это предложение обсудят на публичных слушаниях, сообщила администрация города."В соответствии с распоряжением главы администрации города Байконура от 6 сентября 2021 года номер 01-533р "О проведении публичных слушаний по вопросу внесении изменения в карту градостроительного зонирования правил землепользования и застройки города Байконур, утвержденных постановлением главы администрации города Байконур от 13 июля 2018 года номер 361, в связи со строительством мечети на территории города Байконур", постоянно действующая комиссия по внесению изменений в правила землепользования и застройки города Байконура сообщает о проведении публичных слушаний, которые состоятся 14 сентября", - говорится на сайте администрации.Согласно эскизному проекту, мечеть планируется построить на улице Гагарина.В настоящее время в городе есть православный храм Святого великомученика Георгия Победоносца, а за городом находится мечеть Жаримбет ата.С 1994 года комплекс Байконур, в который входят одноименные космодром и город, арендуются у Казахстана до 2050 года, за что Россия ежегодно платит 115 миллионов долларов.
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казахстан, байконур (город), россия
11:30 09.09.2021
 

В Байконуре хотят построить мечеть

© Фото : Юрий ДанилевскийГород Байконур
Город Байконур - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© Фото : Юрий Данилевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Мечеть могут построить в городе Байконур, арендуемом Россией у Казахстана, это предложение обсудят на публичных слушаниях, сообщила администрация города.
"В соответствии с распоряжением главы администрации города Байконура от 6 сентября 2021 года номер 01-533р "О проведении публичных слушаний по вопросу внесении изменения в карту градостроительного зонирования правил землепользования и застройки города Байконур, утвержденных постановлением главы администрации города Байконур от 13 июля 2018 года номер 361, в связи со строительством мечети на территории города Байконур", постоянно действующая комиссия по внесению изменений в правила землепользования и застройки города Байконура сообщает о проведении публичных слушаний, которые состоятся 14 сентября", - говорится на сайте администрации.
Согласно эскизному проекту, мечеть планируется построить на улице Гагарина.
В настоящее время в городе есть православный храм Святого великомученика Георгия Победоносца, а за городом находится мечеть Жаримбет ата.
С 1994 года комплекс Байконур, в который входят одноименные космодром и город, арендуются у Казахстана до 2050 года, за что Россия ежегодно платит 115 миллионов долларов.
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2 сентября, 15:58Религия
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РелигияКазахстанБайконур (город)Россия
 
 
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