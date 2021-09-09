https://ria.ru/20210909/baykonur-1749313219.html

В Байконуре хотят построить мечеть

В Байконуре хотят построить мечеть - РИА Новости, 09.09.2021

В Байконуре хотят построить мечеть

Мечеть могут построить в городе Байконур, арендуемом Россией у Казахстана, это предложение обсудят на публичных слушаниях, сообщила администрация города. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T11:30

2021-09-09T11:30

2021-09-09T11:30

религия

казахстан

байконур (город)

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Мечеть могут построить в городе Байконур, арендуемом Россией у Казахстана, это предложение обсудят на публичных слушаниях, сообщила администрация города."В соответствии с распоряжением главы администрации города Байконура от 6 сентября 2021 года номер 01-533р "О проведении публичных слушаний по вопросу внесении изменения в карту градостроительного зонирования правил землепользования и застройки города Байконур, утвержденных постановлением главы администрации города Байконур от 13 июля 2018 года номер 361, в связи со строительством мечети на территории города Байконур", постоянно действующая комиссия по внесению изменений в правила землепользования и застройки города Байконура сообщает о проведении публичных слушаний, которые состоятся 14 сентября", - говорится на сайте администрации.Согласно эскизному проекту, мечеть планируется построить на улице Гагарина.В настоящее время в городе есть православный храм Святого великомученика Георгия Победоносца, а за городом находится мечеть Жаримбет ата.С 1994 года комплекс Байконур, в который входят одноименные космодром и город, арендуются у Казахстана до 2050 года, за что Россия ежегодно платит 115 миллионов долларов.

https://ria.ru/20210902/mechet-1748385534.html

казахстан

байконур (город)

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казахстан, байконур (город), россия