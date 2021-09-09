https://ria.ru/20210909/avtosalon-1749021002.html

Машина из мусора и складной электрокар: чем удивляют автогиганты в Мюнхене

Машина из мусора и складной электрокар: чем удивляют автогиганты в Мюнхене - РИА Новости, 09.09.2021

Машина из мусора и складной электрокар: чем удивляют автогиганты в Мюнхене

Столица Баварии впервые принимает международный автосалон IAA Mobility. Много лет от базировался во Франкфурте, но из-за протестов активистов переехал в Мюнхен. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T11:11

2021-09-09T11:11

2021-09-09T11:15

фото

мюнхен

hyundai motor

bmw (автомобиль)

volkswagen

mercedes

автомобили

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Столица Баварии впервые принимает международный автосалон IAA Mobility. Много лет от базировался во Франкфурте, но из-за протестов активистов переехал в Мюнхен. Крупнейшие игроки рынка представляют на выставке самые свежие разработки и перспективные решения. Главные новинки — в подборке Ria.ru.

мюнхен

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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