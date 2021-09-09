Машина из мусора и складной электрокар: чем удивляют автогиганты в Мюнхене
Наконец это случилось: Европа проводит первый полномасштабный автосалон с начала пандемии.
Наконец это случилось: Европа проводит первый полномасштабный автосалон с начала пандемии.
Канцлер Германии Ангела Меркель, которая открыла выставку, назвала ее сигналом надежды.
Канцлер Германии Ангела Меркель, которая открыла выставку, назвала ее сигналом надежды.
Свои новинки в Мюнхен привезли сотни компаний.
Основное внимание на выставке приковано к электромобилям.
Идея максимально безопасного для экологии транспорта прочно захватила умы автопроизводителей.
Идея максимально безопасного для экологии транспорта прочно захватила умы автопроизводителей.
Израильская компания City Transformer представила маневренный складной электрокар, который умеет сжиматься на парковке.
Израильская компания City Transformer представила маневренный складной электрокар, который умеет сжиматься на парковке.
Французская Navya предлагает посетителям выставки прокатиться на беспилотном автобусе.
Французская Navya предлагает посетителям выставки прокатиться на беспилотном автобусе.
За переосмысление городских автомобилей отвечает Smart concept. Снаружи новый внедрожник невелик и аккуратен, но внутри это полноценный кроссовер.
За переосмысление городских автомобилей отвечает Smart concept. Снаружи новый внедрожник невелик и аккуратен, но внутри это полноценный кроссовер.
Дебютировавший на автосалоне крошечный однодверный Microlino 2.0 в серийной версии вызвал восторг у потенциальных покупателей.
Дебютировавший на автосалоне крошечный однодверный Microlino 2.0 в серийной версии вызвал восторг у потенциальных покупателей.
Mercedes-Benz ударила суперпрезентацией и показала новинку EQE, которую называет конкурентом Tesla, первый электрокар AMG EQS 53 от спортивного подразделения Mercedes-AMG и стильный премиальный Maybach.
Mercedes-Benz ударила суперпрезентацией и показала новинку EQE, которую называет конкурентом Tesla, первый электрокар AMG EQS 53 от спортивного подразделения Mercedes-AMG и стильный премиальный Maybach.
BMW показал, во что может превратиться... мусор. Концепт i Vision Circular полностью состоит из переработанных материалов.
BMW показал, во что может превратиться... мусор. Концепт i Vision Circular полностью состоит из переработанных материалов.
Зарядные станции iONiX на Мюнхенском автосалоне.
Hyundai, который планирует к 2035 году прекратить продажу в Европе бензиновых автомобиль, на примере Ioniq 6 показал, как представляет себе будущее.
Hyundai, который планирует к 2035 году прекратить продажу в Европе бензиновых автомобиль, на примере Ioniq 6 показал, как представляет себе будущее.
Китайский концерн Great Wall Motors, который не прочь завоевать долю на европейском рынке, привез в Мюнхен гибриды Wey и Ora.
Китайский концерн Great Wall Motors, который не прочь завоевать долю на европейском рынке, привез в Мюнхен гибриды Wey и Ora.
Электрический кроссовер Volkswagen ID. Life обещает впечатляющую мощность в 234 лошадиные силы, емкую батарею и быструю зарядку.
Электрический кроссовер Volkswagen ID. Life обещает впечатляющую мощность в 234 лошадиные силы, емкую батарею и быструю зарядку.