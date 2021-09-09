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Машина из мусора и складной электрокар: чем удивляют автогиганты в Мюнхене
Машина из мусора и складной электрокар: чем удивляют автогиганты в Мюнхене - РИА Новости, 09.09.2021
Машина из мусора и складной электрокар: чем удивляют автогиганты в Мюнхене
Столица Баварии впервые принимает международный автосалон IAA Mobility. Много лет от базировался во Франкфурте, но из-за протестов активистов переехал в Мюнхен. РИА Новости, 09.09.2021
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фото
мюнхен
hyundai motor
bmw (автомобиль)
volkswagen
mercedes
автомобили
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Столица Баварии впервые принимает международный автосалон IAA Mobility. Много лет от базировался во Франкфурте, но из-за протестов активистов переехал в Мюнхен. Крупнейшие игроки рынка представляют на выставке самые свежие разработки и перспективные решения. Главные новинки — в подборке Ria.ru.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фото, фото, мюнхен, hyundai motor, bmw (автомобиль), volkswagen, mercedes, автомобили
11:11 09.09.2021 (обновлено: 11:15 09.09.2021)
 

Машина из мусора и складной электрокар: чем удивляют автогиганты в Мюнхене

Читать ria.ru в
Столица Баварии впервые принимает международный автосалон IAA Mobility. Много лет от базировался во Франкфурте, но из-за протестов активистов переехал в Мюнхен. Крупнейшие игроки рынка представляют на выставке самые свежие разработки и перспективные решения. Главные новинки — в подборке Ria.ru.
© REUTERS / Michaela Rehle

Наконец это случилось: Европа проводит первый полномасштабный автосалон с начала пандемии.

Автомобиль EQE на Международном Мюнхенском автосалоне
1 из 15

Наконец это случилось: Европа проводит первый полномасштабный автосалон с начала пандемии.

© REUTERS / Michaela Rehle
© REUTERS / Michaela Rehle/Pool

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая открыла выставку, назвала ее сигналом надежды.

Канцлер Германии Ангела Меркель сидит в автомобиле во время Мюнхенского автосалона IAA Mobility 2021 в Германии
2 из 15

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая открыла выставку, назвала ее сигналом надежды.

© REUTERS / Michaela Rehle/Pool
© REUTERS / Michaela Rehle

Свои новинки в Мюнхен привезли сотни компаний.

MINI Vision Urbanaut на Международном Мюнхенском автосалоне
3 из 15

Свои новинки в Мюнхен привезли сотни компаний.

© REUTERS / Michaela Rehle
© AFP 2021 / Christof Stache

Основное внимание на выставке приковано к электромобилям.

Посетители у стенда немецкого автопроизводителя Volkswagen на Международном Мюнхенском автосалоне
4 из 15

Основное внимание на выставке приковано к электромобилям.

© AFP 2021 / Christof Stache
© AFP 2021 / Christof Stache

Идея максимально безопасного для экологии транспорта прочно захватила умы автопроизводителей.

Посетитель на Международном Мюнхенском автосалоне
5 из 15

Идея максимально безопасного для экологии транспорта прочно захватила умы автопроизводителей.

© AFP 2021 / Christof Stache
© REUTERS / Wolfgang Rattay

Израильская компания City Transformer представила маневренный складной электрокар, который умеет сжиматься на парковке.

Городской электромобиль-трансформер на Международном Мюнхенском автосалоне
6 из 15

Израильская компания City Transformer представила маневренный складной электрокар, который умеет сжиматься на парковке.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
© REUTERS / Michaela Rehle

Французская Navya предлагает посетителям выставки прокатиться на беспилотном автобусе.

Автобус Navya на Международном Мюнхенском автосалоне
7 из 15

Французская Navya предлагает посетителям выставки прокатиться на беспилотном автобусе.

© REUTERS / Michaela Rehle
© AFP 2021 / Tobias Schwarz

За переосмысление городских автомобилей отвечает Smart concept. Снаружи новый внедрожник невелик и аккуратен, но внутри это полноценный кроссовер.

Люди возле Smart concept Mercedes-Benz на Международном Мюнхенском автосалоне
8 из 15

За переосмысление городских автомобилей отвечает Smart concept. Снаружи новый внедрожник невелик и аккуратен, но внутри это полноценный кроссовер.

© AFP 2021 / Tobias Schwarz
© AFP 2021 / Christof Stache

Дебютировавший на автосалоне крошечный однодверный Microlino 2.0 в серийной версии вызвал восторг у потенциальных покупателей.

Электромобиль Microlino 2.0 на Международном Мюнхенском автосалоне
9 из 15

Дебютировавший на автосалоне крошечный однодверный Microlino 2.0 в серийной версии вызвал восторг у потенциальных покупателей.

© AFP 2021 / Christof Stache
© REUTERS / Michaela Rehle

Mercedes-Benz ударила суперпрезентацией и показала новинку EQE, которую называет конкурентом Tesla, первый электрокар AMG EQS 53 от спортивного подразделения Mercedes-AMG и стильный премиальный Maybach.

Автомобили The EQE, AMG EQS 53 и Maybach во время презентации на Международном Мюнхенском автосалоне
10 из 15

Mercedes-Benz ударила суперпрезентацией и показала новинку EQE, которую называет конкурентом Tesla, первый электрокар AMG EQS 53 от спортивного подразделения Mercedes-AMG и стильный премиальный Maybach.

© REUTERS / Michaela Rehle
© REUTERS / Michaela Rehle

BMW показал, во что может превратиться... мусор. Концепт i Vision Circular полностью состоит из переработанных материалов.

Автомобиль BMW i Vision Circular на Международном Мюнхенском автосалоне
11 из 15

BMW показал, во что может превратиться... мусор. Концепт i Vision Circular полностью состоит из переработанных материалов.

© REUTERS / Michaela Rehle
© REUTERS / Michaela Rehle

Зарядные станции iONiX на Мюнхенском автосалоне.

Зарядные станции iONiX на Международном Мюнхенском автосалоне
12 из 15

Зарядные станции iONiX на Мюнхенском автосалоне.

© REUTERS / Michaela Rehle
© REUTERS / Wolfgang Rattay

Hyundai, который планирует к 2035 году прекратить продажу в Европе бензиновых автомобиль, на примере Ioniq 6 показал, как представляет себе будущее.

Hyundai Ioniq 6 на Международном Мюнхенском автосалоне
13 из 15

Hyundai, который планирует к 2035 году прекратить продажу в Европе бензиновых автомобиль, на примере Ioniq 6 показал, как представляет себе будущее.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
© AFP 2021 / Christof Stache

Китайский концерн Great Wall Motors, который не прочь завоевать долю на европейском рынке, привез в Мюнхен гибриды Wey и Ora.

Стенд китайского автопроизводителя Great Wall Motors на Международном Мюнхенском автосалоне
14 из 15

Китайский концерн Great Wall Motors, который не прочь завоевать долю на европейском рынке, привез в Мюнхен гибриды Wey и Ora.

© AFP 2021 / Christof Stache
© REUTERS / Wolfgang Rattay

Электрический кроссовер Volkswagen ID. Life обещает впечатляющую мощность в 234 лошадиные силы, емкую батарею и быструю зарядку.

Volkswagen ID. Life на Международном Мюнхенском автосалоне
15 из 15

Электрический кроссовер Volkswagen ID. Life обещает впечатляющую мощность в 234 лошадиные силы, емкую батарею и быструю зарядку.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
 
ФотоМюнхенHyundai MotorBMW (автомобиль)VolkswagenMercedesАвтомобили
 
 
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