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В Москве задержали мужчину с игрушкой в виде автомата
В Москве задержали мужчину с игрушкой в виде автомата - РИА Новости, 09.09.2021
В Москве задержали мужчину с игрушкой в виде автомата
Полиция задержала в Москве мужчину, который разгуливал по улицам с предметом, показавшимся гражданам оружием, а на деле - игрушкой, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T13:10
2021-09-09T13:10
2021-09-09T13:10
происшествия
москва
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Полиция задержала в Москве мужчину, который разгуливал по улицам с предметом, показавшимся гражданам оружием, а на деле - игрушкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.В 10.20 полиция получила информацию, что по улице Короленко на востоке столицы идет мужчина с якобы автоматическим оружием в руках."Местонахождение гражданина было установлено, он доставлен в отдел полиции для разбирательства. Установлено, что при себе мужчина имел игрушку в виде автомата", - сказали в пресс-службе.По данному факту начата проверка.
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москва
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происшествия, москва
В Москве задержали мужчину с игрушкой в виде автомата
В Москве задержали мужчину с игрушкой в виде автомата, начата проверка