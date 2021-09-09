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В Москве задержали мужчину с игрушкой в виде автомата

В Москве задержали мужчину с игрушкой в виде автомата - РИА Новости, 09.09.2021

В Москве задержали мужчину с игрушкой в виде автомата

Полиция задержала в Москве мужчину, который разгуливал по улицам с предметом, показавшимся гражданам оружием, а на деле - игрушкой, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T13:10

2021-09-09T13:10

2021-09-09T13:10

происшествия

москва

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Полиция задержала в Москве мужчину, который разгуливал по улицам с предметом, показавшимся гражданам оружием, а на деле - игрушкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.В 10.20 полиция получила информацию, что по улице Короленко на востоке столицы идет мужчина с якобы автоматическим оружием в руках."Местонахождение гражданина было установлено, он доставлен в отдел полиции для разбирательства. Установлено, что при себе мужчина имел игрушку в виде автомата", - сказали в пресс-службе.По данному факту начата проверка.

https://ria.ru/20210319/pistolet-1601928836.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва