11:06 09.09.2021 (обновлено: 11:22 09.09.2021)
В России надеются, что США способны на диалог по антитеррору, заявили в МИД
Замглавы МИД Сыромолотов: в России надеются, что США способны на диалог по антитеррору
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов во время интервью в Москве
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российская сторона надеется, что Вашингтону не чужды ни здравый смысл, ни способность к конструктивному взаимодействию по антитеррору, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
По его словам, Москва "не может согласиться и с наблюдаемой приоритизацией американцами правозащитных и гендерных аспектов антитеррора, чрезмерного педалирования вопросов реабилитации и реинтеграции террористов в ущерб обеспечению принципа неотвратимости наказания и воздаянию по заслугам тем, кто, решившись на террористическую деятельность, тем самым посягнул на основы международного мира и безопасности".
"Настораживает и навязывание США некоторых неконсенсусных концепций, в частности, "противодействия насильственному экстремизму" или "порядка, основанного на правилах". Полагаем, что подобные действия способствуют размыванию международных антитеррористических усилий и идут вразрез со сложившейся международно-правовой базой противодействия терроризму", - заметил он.
"Вместе с тем, надеемся, что Вашингтону не чужды ни здравый смысл, ни способность к конструктивному взаимодействию, ни внутреннее понимание того, что терроризм является фундаментальным злом, победить которое можно только совместными усилиями", - заключил Сыромолотов.
Он также отметил, что похолодание отношений Москвы и Вашингтона не означает, что в сфере антитеррора страны работали последние 20 лет впустую. По его словам, сотрудничество между Москвой и Вашингтоном по антитеррористическому треку через 20 лет после событий 11 сентября в США объективно необходимо.