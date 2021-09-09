https://ria.ru/20210909/antiterror-1749307355.html

В России надеются, что США способны на диалог по антитеррору, заявили в МИД

В России надеются, что США способны на диалог по антитеррору, заявили в МИД - РИА Новости, 09.09.2021

В России надеются, что США способны на диалог по антитеррору, заявили в МИД

Российская сторона надеется, что Вашингтону не чужды ни здравый смысл, ни способность к конструктивному взаимодействию по антитеррору, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T11:06

2021-09-09T11:06

2021-09-09T11:22

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олег сыромолотов

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российская сторона надеется, что Вашингтону не чужды ни здравый смысл, ни способность к конструктивному взаимодействию по антитеррору, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.По его словам, Москва "не может согласиться и с наблюдаемой приоритизацией американцами правозащитных и гендерных аспектов антитеррора, чрезмерного педалирования вопросов реабилитации и реинтеграции террористов в ущерб обеспечению принципа неотвратимости наказания и воздаянию по заслугам тем, кто, решившись на террористическую деятельность, тем самым посягнул на основы международного мира и безопасности"."Настораживает и навязывание США некоторых неконсенсусных концепций, в частности, "противодействия насильственному экстремизму" или "порядка, основанного на правилах". Полагаем, что подобные действия способствуют размыванию международных антитеррористических усилий и идут вразрез со сложившейся международно-правовой базой противодействия терроризму", - заметил он."Вместе с тем, надеемся, что Вашингтону не чужды ни здравый смысл, ни способность к конструктивному взаимодействию, ни внутреннее понимание того, что терроризм является фундаментальным злом, победить которое можно только совместными усилиями", - заключил Сыромолотов.Он также отметил, что похолодание отношений Москвы и Вашингтона не означает, что в сфере антитеррора страны работали последние 20 лет впустую. По его словам, сотрудничество между Москвой и Вашингтоном по антитеррористическому треку через 20 лет после событий 11 сентября в США объективно необходимо.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210121/antiterror-1593942452.html

https://ria.ru/20210909/antiterror-1749296128.html

сша

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, москва, олег сыромолотов, россия