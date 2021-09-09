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В России надеются, что США способны на диалог по антитеррору, заявили в МИД
В России надеются, что США способны на диалог по антитеррору, заявили в МИД - РИА Новости, 09.09.2021
В России надеются, что США способны на диалог по антитеррору, заявили в МИД
Российская сторона надеется, что Вашингтону не чужды ни здравый смысл, ни способность к конструктивному взаимодействию по антитеррору, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T11:06
2021-09-09T11:22
в мире
сша
москва
олег сыромолотов
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российская сторона надеется, что Вашингтону не чужды ни здравый смысл, ни способность к конструктивному взаимодействию по антитеррору, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.По его словам, Москва "не может согласиться и с наблюдаемой приоритизацией американцами правозащитных и гендерных аспектов антитеррора, чрезмерного педалирования вопросов реабилитации и реинтеграции террористов в ущерб обеспечению принципа неотвратимости наказания и воздаянию по заслугам тем, кто, решившись на террористическую деятельность, тем самым посягнул на основы международного мира и безопасности"."Настораживает и навязывание США некоторых неконсенсусных концепций, в частности, "противодействия насильственному экстремизму" или "порядка, основанного на правилах". Полагаем, что подобные действия способствуют размыванию международных антитеррористических усилий и идут вразрез со сложившейся международно-правовой базой противодействия терроризму", - заметил он."Вместе с тем, надеемся, что Вашингтону не чужды ни здравый смысл, ни способность к конструктивному взаимодействию, ни внутреннее понимание того, что терроризм является фундаментальным злом, победить которое можно только совместными усилиями", - заключил Сыромолотов.Он также отметил, что похолодание отношений Москвы и Вашингтона не означает, что в сфере антитеррора страны работали последние 20 лет впустую. По его словам, сотрудничество между Москвой и Вашингтоном по антитеррористическому треку через 20 лет после событий 11 сентября в США объективно необходимо.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210121/antiterror-1593942452.html
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в мире, сша, москва, олег сыромолотов, россия
11:06 09.09.2021 (обновлено: 11:22 09.09.2021)
 
В России надеются, что США способны на диалог по антитеррору, заявили в МИД

Замглавы МИД Сыромолотов: в России надеются, что США способны на диалог по антитеррору

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов во время интервью в Москве
Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов во время интервью в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российская сторона надеется, что Вашингтону не чужды ни здравый смысл, ни способность к конструктивному взаимодействию по антитеррору, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
По его словам, Москва "не может согласиться и с наблюдаемой приоритизацией американцами правозащитных и гендерных аспектов антитеррора, чрезмерного педалирования вопросов реабилитации и реинтеграции террористов в ущерб обеспечению принципа неотвратимости наказания и воздаянию по заслугам тем, кто, решившись на террористическую деятельность, тем самым посягнул на основы международного мира и безопасности".
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 07:03
Антонов: Россия надеется на возобновление встреч с США по антитеррору
"Настораживает и навязывание США некоторых неконсенсусных концепций, в частности, "противодействия насильственному экстремизму" или "порядка, основанного на правилах". Полагаем, что подобные действия способствуют размыванию международных антитеррористических усилий и идут вразрез со сложившейся международно-правовой базой противодействия терроризму", - заметил он.
"Вместе с тем, надеемся, что Вашингтону не чужды ни здравый смысл, ни способность к конструктивному взаимодействию, ни внутреннее понимание того, что терроризм является фундаментальным злом, победить которое можно только совместными усилиями", - заключил Сыромолотов.
Он также отметил, что похолодание отношений Москвы и Вашингтона не означает, что в сфере антитеррора страны работали последние 20 лет впустую. По его словам, сотрудничество между Москвой и Вашингтоном по антитеррористическому треку через 20 лет после событий 11 сентября в США объективно необходимо.
Читайте полный текст интервью >>
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
10:16
В МИД рассказали о российско-американском сотрудничестве по антитеррору
 
В миреСШАМоскваОлег СыромолотовРоссия
 
 
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