https://ria.ru/20210909/antiterror-1749296128.html
В МИД рассказали о российско-американском сотрудничестве по антитеррору
В МИД рассказали о российско-американском сотрудничестве по антитеррору - РИА Новости, 09.09.2021
В МИД рассказали о российско-американском сотрудничестве по антитеррору
Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов считает, что похолодание отношений Москвы и Вашингтона не означает, что в сфере антитеррора страны работали последние 20 лет... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T10:16
2021-09-09T10:16
2021-09-09T11:20
безопасность
сша
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олег сыромолотов
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов считает, что похолодание отношений Москвы и Вашингтона не означает, что в сфере антитеррора страны работали последние 20 лет впустую.В интервью РИА Новости он рассказал, что "в течение двадцати лет, минувших после событий 9/11 (террористической атаке 2001 года в США – ред.), сотрудничество между Российской Федерацией и США в сфере контртерроризма развивалось с той или иной степенью интенсивности, и нынешнее похолодание наших отношений вовсе не означает, что эти два десятилетия якобы прошли впустую и безрезультатно".Он напомнил, что российской стороной "неоднократно подчеркивалось, что имевший место в 2018-2019 годах российско-американский диалог под эгидой внешнеполитических ведомств двух стран был достаточно продуктивным"."У данного диалога были все возможности стать "всепогодным", не зависящим от внешних раздражителей, однако под надуманными предлогами он был прекращен в одностороннем порядке по инициативе Вашингтона, что едва ли кому-то пошло на пользу", - заметил Сыромолотов.Читайте полный текст интервью >>
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безопасность, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), олег сыромолотов, россия
10:16 09.09.2021 (обновлено: 11:20 09.09.2021)
В МИД рассказали о российско-американском сотрудничестве по антитеррору
Замглавы МИД Сыромолотов: Россия и США сотрудничали по антитеррору последние 20 лет