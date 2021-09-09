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В МИД рассказали о российско-американском сотрудничестве по антитеррору
В МИД рассказали о российско-американском сотрудничестве по антитеррору - РИА Новости, 09.09.2021
В МИД рассказали о российско-американском сотрудничестве по антитеррору
Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов считает, что похолодание отношений Москвы и Вашингтона не означает, что в сфере антитеррора страны работали последние 20 лет... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T10:16
2021-09-09T11:20
безопасность
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
олег сыромолотов
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов считает, что похолодание отношений Москвы и Вашингтона не означает, что в сфере антитеррора страны работали последние 20 лет впустую.В интервью РИА Новости он рассказал, что "в течение двадцати лет, минувших после событий 9/11 (террористической атаке 2001 года в США – ред.), сотрудничество между Российской Федерацией и США в сфере контртерроризма развивалось с той или иной степенью интенсивности, и нынешнее похолодание наших отношений вовсе не означает, что эти два десятилетия якобы прошли впустую и безрезультатно".Он напомнил, что российской стороной "неоднократно подчеркивалось, что имевший место в 2018-2019 годах российско-американский диалог под эгидой внешнеполитических ведомств двух стран был достаточно продуктивным"."У данного диалога были все возможности стать "всепогодным", не зависящим от внешних раздражителей, однако под надуманными предлогами он был прекращен в одностороннем порядке по инициативе Вашингтона, что едва ли кому-то пошло на пользу", - заметил Сыромолотов.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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безопасность, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), олег сыромолотов, россия
10:16 09.09.2021 (обновлено: 11:20 09.09.2021)
 
В МИД рассказали о российско-американском сотрудничестве по антитеррору

Замглавы МИД Сыромолотов: Россия и США сотрудничали по антитеррору последние 20 лет

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов считает, что похолодание отношений Москвы и Вашингтона не означает, что в сфере антитеррора страны работали последние 20 лет впустую.
В интервью РИА Новости он рассказал, что "в течение двадцати лет, минувших после событий 9/11 (террористической атаке 2001 года в США – ред.), сотрудничество между Российской Федерацией и США в сфере контртерроризма развивалось с той или иной степенью интенсивности, и нынешнее похолодание наших отношений вовсе не означает, что эти два десятилетия якобы прошли впустую и безрезультатно".
Он напомнил, что российской стороной "неоднократно подчеркивалось, что имевший место в 2018-2019 годах российско-американский диалог под эгидой внешнеполитических ведомств двух стран был достаточно продуктивным".
"У данного диалога были все возможности стать "всепогодным", не зависящим от внешних раздражителей, однако под надуманными предлогами он был прекращен в одностороннем порядке по инициативе Вашингтона, что едва ли кому-то пошло на пользу", - заметил Сыромолотов.
Читайте полный текст интервью >>
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
09:55
В МИД анонсировали встречу России и США по стратегической стабильности
 
БезопасностьСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Олег СыромолотовРоссия
 
 
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