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Религия
https://ria.ru/20210909/antisemitizm-1749315248.html
На еврейском кладбище в Вильнюсе нарисовали свастику
На еврейском кладбище в Вильнюсе нарисовали свастику - РИА Новости, 09.09.2021
На еврейском кладбище в Вильнюсе нарисовали свастику
На указателе на старом еврейском кладбище Пирамонтас (Шнипишкес) в Вильнюсе нарисовали свастику, в Еврейской общине Литвы считают, что власти в целом... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T11:37
2021-09-09T11:37
религия
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ВИЛЬНЮС, 9 сен - РИА Новости. На указателе на старом еврейском кладбище Пирамонтас (Шнипишкес) в Вильнюсе нарисовали свастику, в Еврейской общине Литвы считают, что власти в целом неуважительно относятся к еврейским памятникам на этом кладбище, передает Sputnik Литва со ссылкой на Еврейскую общину Литвы (ЕОЛ)."На старом еврейском кладбище Пирамонтас (Шнипишкес) в Вильнюсе заметили свастику", - пишет издание.По данным агентства, знак нарисовали на указателе, на котором размещен призыв уважать место последнего упокоения представителей еврейского народа.В общине заявили, что сотрудники немецкой юридической фирмы, заметив свастику, сразу стерли ее, однако через некоторое время она снова появилась. "Судя по всему, этот "художник" достаточно внимательно следил за рассматриваемым объектом. Также прискорбно, что, когда полицейские были вызваны на место происшествия, последние так и не смогли должным образом оценить это явное преступление на почве ненависти: место происшествия не было должным образом осмотрено, и образец материала, которым была измазана табличка, была вынуждена собрать сама председатель", – приводит Sputnik сообщение общины.В ЕОЛ заявили, что государство неуважительно относится к еврейским памятникам на кладбище в Шнипишкесе. "Как бы ни было жаль, однако неспособность решить проблему запущенности этого старого еврейского кладбища в Вильнюсе, безразличие к оставшейся еврейской общине и недостаточное стремление к просвещению, по-видимому, могут напрямую коррелировать с действиями отдельных неадекватных граждан государства, такими как решение презрительно поиздеваться над евреями в первый день Нового года", – отметили в общине.В феврале 2020 года в Вильнюсе возле мемориала жертвам еврейского геноцида неизвестные бросили и подожгли куртку. До этого в Литве в очередной раз на стене одного из домов нарисовали свастику.
https://ria.ru/20210907/antisemitizm-1748894252.html
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литва, вильнюс
11:37 09.09.2021
 

На еврейском кладбище в Вильнюсе нарисовали свастику

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид на Вильнюс с башни Гедиминаса
Вид на Вильнюс с башни Гедиминаса - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ВИЛЬНЮС, 9 сен - РИА Новости. На указателе на старом еврейском кладбище Пирамонтас (Шнипишкес) в Вильнюсе нарисовали свастику, в Еврейской общине Литвы считают, что власти в целом неуважительно относятся к еврейским памятникам на этом кладбище, передает Sputnik Литва со ссылкой на Еврейскую общину Литвы (ЕОЛ).
"На старом еврейском кладбище Пирамонтас (Шнипишкес) в Вильнюсе заметили свастику", - пишет издание.
По данным агентства, знак нарисовали на указателе, на котором размещен призыв уважать место последнего упокоения представителей еврейского народа.
В общине заявили, что сотрудники немецкой юридической фирмы, заметив свастику, сразу стерли ее, однако через некоторое время она снова появилась. "Судя по всему, этот "художник" достаточно внимательно следил за рассматриваемым объектом. Также прискорбно, что, когда полицейские были вызваны на место происшествия, последние так и не смогли должным образом оценить это явное преступление на почве ненависти: место происшествия не было должным образом осмотрено, и образец материала, которым была измазана табличка, была вынуждена собрать сама председатель", – приводит Sputnik сообщение общины.
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В ЕОЛ заявили, что государство неуважительно относится к еврейским памятникам на кладбище в Шнипишкесе. "Как бы ни было жаль, однако неспособность решить проблему запущенности этого старого еврейского кладбища в Вильнюсе, безразличие к оставшейся еврейской общине и недостаточное стремление к просвещению, по-видимому, могут напрямую коррелировать с действиями отдельных неадекватных граждан государства, такими как решение презрительно поиздеваться над евреями в первый день Нового года", – отметили в общине.
В феврале 2020 года в Вильнюсе возле мемориала жертвам еврейского геноцида неизвестные бросили и подожгли куртку. До этого в Литве в очередной раз на стене одного из домов нарисовали свастику.
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