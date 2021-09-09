https://ria.ru/20210909/aktsii-1749303106.html

Талибы ввели запрет на проведение акций без предварительного разрешения

Талибы ввели запрет на проведение акций без предварительного разрешения - РИА Новости, 09.09.2021

Талибы ввели запрет на проведение акций без предварительного разрешения

Правительство движения "Талибан"* ввело запрет на проведение акций протеста по всему Афганистану без предварительного разрешения от властей. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T10:48

2021-09-09T10:48

2021-09-09T10:53

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

талибан

панджшер (провинция)

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Правительство движения "Талибан"* ввело запрет на проведение акций протеста по всему Афганистану без предварительного разрешения от властей."Те, кто протестуют без разрешения, будут нести ответственность за последствия, если таковые будут", - говорится в заявлении МВД от четверга, которое цитирует агентство "Пажвак".Отмечается, что демонстрации могут проводиться только после получения разрешения министерства юстиции и министерства внутренних дел.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210909/afganistan-1749287135.html

афганистан

панджшер (провинция)

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в мире, афганистан, талибан, панджшер (провинция)