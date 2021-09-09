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Небензя прокомментировал факт заморозки афганских активов в США

Небензя прокомментировал факт заморозки афганских активов в США - РИА Новости, 09.09.2021

Небензя прокомментировал факт заморозки афганских активов в США

Москва надеется, что афганской стороне откроют доступ ко всем замороженным активам, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред России при ООН Василий... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T23:44

2021-09-09T23:44

2021-09-09T23:59

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ООН, 9 сен – РИА Новости. Москва надеется, что афганской стороне откроют доступ ко всем замороженным активам, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред России при ООН Василий Небензя."Страна фактически находится на пороге экономического коллапса. Рассчитываем, что доступ ко всем замороженным афганским активам будет открыт. Это в интересах афганского народа", - сказал Небензя.США в августе заморозили в американских банках резервы, принадлежащие правительству Афганистана. В среду захватившее власть в стране движение "Талибан"* попросило Вашингтон выдать около 10 миллиардов долларов замороженных средств Афганистана. Талибы также призвали передать стране миллиарды долларов, выделенных ранее на помощь Афганистану и реабилитацию страны.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки, минобороны возглавил Мохаммад Якуб, МВД - мулла Сараджуддин Хаккани. Все они состоят в движении "Талибан"*, а в этническом отношении принадлежат к пуштунским племенным объединениям дуррани и гильзаи.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210909/putin-1749372108.html

https://ria.ru/20210909/oon-1749441488.html

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сша

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