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Небензя прокомментировал факт заморозки афганских активов в США
Небензя прокомментировал факт заморозки афганских активов в США - РИА Новости, 09.09.2021
Небензя прокомментировал факт заморозки афганских активов в США
Москва надеется, что афганской стороне откроют доступ ко всем замороженным активам, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред России при ООН Василий... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T23:44
2021-09-09T23:59
в мире
оон
талибан
совет безопасности оон
василий небензя
россия
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ООН, 9 сен – РИА Новости. Москва надеется, что афганской стороне откроют доступ ко всем замороженным активам, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред России при ООН Василий Небензя."Страна фактически находится на пороге экономического коллапса. Рассчитываем, что доступ ко всем замороженным афганским активам будет открыт. Это в интересах афганского народа", - сказал Небензя.США в августе заморозили в американских банках резервы, принадлежащие правительству Афганистана. В среду захватившее власть в стране движение "Талибан"* попросило Вашингтон выдать около 10 миллиардов долларов замороженных средств Афганистана. Талибы также призвали передать стране миллиарды долларов, выделенных ранее на помощь Афганистану и реабилитацию страны.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки, минобороны возглавил Мохаммад Якуб, МВД - мулла Сараджуддин Хаккани. Все они состоят в движении "Талибан"*, а в этническом отношении принадлежат к пуштунским племенным объединениям дуррани и гильзаи.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210909/putin-1749372108.html
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в мире, оон, талибан, совет безопасности оон, василий небензя, россия, сша, москва, мохаммад хасан ахунд
23:44 09.09.2021 (обновлено: 23:59 09.09.2021)
 
Небензя прокомментировал факт заморозки афганских активов в США

Постпред России при ООН Небензя прокомментировал факт заморозки афганских активов в США

© POOL / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ООН, 9 сен – РИА Новости. Москва надеется, что афганской стороне откроют доступ ко всем замороженным активам, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред России при ООН Василий Небензя.
"Страна фактически находится на пороге экономического коллапса. Рассчитываем, что доступ ко всем замороженным афганским активам будет открыт. Это в интересах афганского народа", - сказал Небензя.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
Вчера, 15:50Захват власти в Афганистане талибами
Авторы экспериментов в Афганистане ретировались, заявил Путин
США в августе заморозили в американских банках резервы, принадлежащие правительству Афганистана. В среду захватившее власть в стране движение "Талибан"* попросило Вашингтон выдать около 10 миллиардов долларов замороженных средств Афганистана. Талибы также призвали передать стране миллиарды долларов, выделенных ранее на помощь Афганистану и реабилитацию страны.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки, минобороны возглавил Мохаммад Якуб, МВД - мулла Сараджуддин Хаккани. Все они состоят в движении "Талибан"*, а в этническом отношении принадлежат к пуштунским племенным объединениям дуррани и гильзаи.
* Террористическая организация, запрещена в России
Саммит государств – членов Совета Безопасности ООН по ядерному разоружению и нераспространению - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
Вчера, 23:38
В СБ ООН призвали "Талибан"* порвать с террористами
 
В миреООНТалибанСовет Безопасности ООНВасилий НебензяРоссияСШАМоскваМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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