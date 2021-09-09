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В трех городах России открываются филиалы футбольной академии "Динамо"
В трех городах России открываются филиалы футбольной академии "Динамо" - РИА Новости, 09.09.2021
В трех городах России открываются филиалы футбольной академии "Динамо"
В сентябре 2021 года по всей России при поддержке ВТБ начинают свою работу новые филиалы академии "Динамо" имени Льва Яшина. 1 сентября открылся филиал во... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T14:07
2021-09-09T14:07
барнаул
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. В сентябре 2021 года по всей России при поддержке ВТБ начинают свою работу новые филиалы академии "Динамо" имени Льва Яшина. 1 сентября открылся филиал во Владивостоке, 9 сентября — в Воронеже, в ближайшее время запланировано открытие в Барнауле.Как говорится в пресс-релизе ВТБ, который с 2008 года выступает генеральным спонсором ФК "Динамо-Москва" в рамках программы "Спортивная страна", первый в России филиал динамовской академии функционирует в Махачкале с начала 2020 года.ВТБ поддерживает детско-юношеский спорт и создает базовые центры развития футбола по всей стране как необходимое условие для воспитания нового поколения чемпионов. Перспективные воспитанники академии "Динамо" из регионов получат возможность переехать в столицу и продолжить занятия в Центральной академии "Динамо", а также смогут в дальнейшем пополнить ряды "Динамо-2" и основной команды бело-голубых.Активно развиваются не только академии "Динамо", но и сеть футбольных школ клуба, которых в России на сегодняшний день уже 15. Это профессиональные объединения для детей в возрасте от 7 до 16 лет, в которых тренировки ведутся по методикам динамовской академии. Школы "Динамо" для многих становятся подготовительным этапом для попадания в академию, так как ученики принимают участие в турнирах и просмотрах академии "Динамо" им. Льва Яшина, отмечает пресс-служба банка.В 2020 году академия "Динамо" им. Л.И. Яшина получила от Российского футбольного союза статус "Академия высшей категории", что подразумевает наличие современной инфраструктуры и медицинской техники, а также качественную работу тренерского состава.
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барнаул, воронеж, владивосток, втб
14:07 09.09.2021
 

В трех городах России открываются филиалы футбольной академии "Динамо"

© Depositphotos / BigandtДети играют в футбол
Дети играют в футбол - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© Depositphotos / Bigandt
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. В сентябре 2021 года по всей России при поддержке ВТБ начинают свою работу новые филиалы академии "Динамо" имени Льва Яшина. 1 сентября открылся филиал во Владивостоке, 9 сентября — в Воронеже, в ближайшее время запланировано открытие в Барнауле.
Как говорится в пресс-релизе ВТБ, который с 2008 года выступает генеральным спонсором ФК "Динамо-Москва" в рамках программы "Спортивная страна", первый в России филиал динамовской академии функционирует в Махачкале с начала 2020 года.
ВТБ поддерживает детско-юношеский спорт и создает базовые центры развития футбола по всей стране как необходимое условие для воспитания нового поколения чемпионов. Перспективные воспитанники академии "Динамо" из регионов получат возможность переехать в столицу и продолжить занятия в Центральной академии "Динамо", а также смогут в дальнейшем пополнить ряды "Динамо-2" и основной команды бело-голубых.
"Мы видим серьезный потенциал у воспитанников динамовской академии. Задача тренеров — этот потенциал раскрывать и находить индивидуальный подход к каждому юному игроку. Одновременно с этим нужно прививать им философию современного динамовского футбола для перехода дальше, на более взрослый уровень. В нашей работе мы исходим из того, что выстроенная система подготовки в дальнейшем позволит ставить новых футболистов именно на те позиции, где они смогут реализовать себя лучше всего, получив высококлассных игроков разных направлений. С помощью академий и футбольных школ "Динамо" мы реализуем программу по созданию единой системы подготовки сильных футболистов в России", — сообщил первый заместитель президента — председателя правления банка ВТБ, председатель совета директоров АО "ФК “Динамо-Москва”" Юрий Соловьев, слова которого приводятся в сообщении.
Активно развиваются не только академии "Динамо", но и сеть футбольных школ клуба, которых в России на сегодняшний день уже 15. Это профессиональные объединения для детей в возрасте от 7 до 16 лет, в которых тренировки ведутся по методикам динамовской академии. Школы "Динамо" для многих становятся подготовительным этапом для попадания в академию, так как ученики принимают участие в турнирах и просмотрах академии "Динамо" им. Льва Яшина, отмечает пресс-служба банка.
В 2020 году академия "Динамо" им. Л.И. Яшина получила от Российского футбольного союза статус "Академия высшей категории", что подразумевает наличие современной инфраструктуры и медицинской техники, а также качественную работу тренерского состава.
Футбольный стадион Динамо - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
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