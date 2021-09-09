https://ria.ru/20210909/afganistan-1749412140.html
СМИ: афганец вынужден продать дочь, чтобы спасти семью от голода
СМИ: афганец вынужден продать дочь, чтобы спасти семью от голода - РИА Новости, 09.09.2021
СМИ: афганец вынужден продать дочь, чтобы спасти семью от голода
Житель Афганистана Мир Назир рассказал, что вынужден продать четырехлетнего ребенка за 590 долларов США, чтобы спасти от голода семью из семи человек. Об этом... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T18:47
2021-09-09T18:47
2021-09-09T19:14
захват власти в афганистане талибами
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талибан
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мохаммад хасан ахунд
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Житель Афганистана Мир Назир рассказал, что вынужден продать четырехлетнего ребенка за 590 долларов США, чтобы спасти от голода семью из семи человек. Об этом он сообщил газете Times.Отец рассказал, что бездетный владелец магазина предложил 20 тысяч афгани (около 236 долларов), чтобы его дочь Сафия жила с бизнесменом и работала в его лавке, но Назир не мог отдать ребенка за такую низкую цену и попросил 50 тысяч афгани (около 590 долларов).Мужчина признался, был вынужден пойти на это ради семьи."Это не вопрос выбора. Все дело в отчаянии", — пожаловался он.Отец рассказал, что раньше был полицейским в городе Газни, но потерял работу и бежал с женой и пятью детьми в Кабул за несколько дней до прихода в столицу талибов."Мы все еще обсуждаем. Если она будет работать в магазине, то, может, ее будущее сложится лучше, чем со мной, и эти деньги спасут мою семью", — добавил мужчина.В августе на фоне вывода из Афганистана американского контингента талибы захватили все крупные города и погранпереходы и объявили окончание двадцатилетней войны. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, куда стекаются силы сопротивления.Талибы и ополченцы попеременно сообщают о своих успехах. Первые не раз заявляли, что покорили мятежный регион, однако в долине все время опровергают эту информацию.На этой неделе "Талибан"* объявил состав нового временного правительства, туда вошли члены движения и дружественных ему группировок, некоторые из которых включены в санкционные списки ООН и США.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210718/afganistan-1741549928.html
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в мире, сша, оон, талибан, афганистан, мохаммад хасан ахунд
18:47 09.09.2021 (обновлено: 19:14 09.09.2021)
СМИ: афганец вынужден продать дочь, чтобы спасти семью от голода
Times: афганец готов продать 4-летнюю дочь за 590 долларов, чтобы спасти семью от голода
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.
Житель Афганистана
Мир Назир рассказал, что вынужден продать четырехлетнего ребенка за 590 долларов США, чтобы спасти от голода семью из семи человек. Об этом он сообщил газете Times
.
Отец рассказал, что бездетный владелец магазина предложил 20 тысяч афгани (около 236 долларов), чтобы его дочь Сафия жила с бизнесменом и работала в его лавке, но Назир не мог отдать ребенка за такую низкую цену и попросил 50 тысяч афгани (около 590 долларов).
Мужчина признался, был вынужден пойти на это ради семьи.
"Это не вопрос выбора. Все дело в отчаянии", — пожаловался он.
Отец рассказал, что раньше был полицейским в городе Газни, но потерял работу и бежал с женой и пятью детьми в Кабул за несколько дней до прихода в столицу талибов.
"Мы все еще обсуждаем. Если она будет работать в магазине, то, может, ее будущее сложится лучше, чем со мной, и эти деньги спасут мою семью", — добавил мужчина.
В августе на фоне вывода из Афганистана американского контингента талибы захватили все крупные города и погранпереходы и объявили окончание двадцатилетней войны. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер
к северо-востоку от Кабула
, куда стекаются силы сопротивления.
Талибы и ополченцы попеременно сообщают о своих успехах. Первые не раз заявляли, что покорили мятежный регион, однако в долине все время опровергают эту информацию.
На этой неделе "Талибан"* объявил состав нового временного правительства, туда вошли члены движения и дружественных ему группировок, некоторые из которых включены в санкционные списки ООН
и США.
*Террористическая организация, запрещенная в России.