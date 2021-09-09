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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210909/afganistan-1749367211.html
Путин назвал США виновниками нового кризиса в Афганистане
Путин назвал США виновниками нового кризиса в Афганистане - РИА Новости, 09.09.2021
Путин назвал США виновниками нового кризиса в Афганистане
Новый виток нестабильности в Афганистане связан с безответственными попытками Соединенных Штатов навязать свои ценности, заявил Владимир Путин перед началом... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T15:33
2021-09-09T16:25
захват власти в афганистане талибами
политика
сша
афганистан
владимир путин
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Новый виток нестабильности в Афганистане связан с безответственными попытками Соединенных Штатов навязать свои ценности, заявил Владимир Путин перед началом саммита БРИКС."Уход США и их союзников &lt;...&gt; привел к возникновению новой кризисной ситуации, и еще до конца не ясно, как все это скажется на региональной и глобальной безопасности", — добавил российский лидер.Полтора года назад США и "Талибан"* подписали мирное соглашение в Дохе. Вашингтон пообещал вывести войска из республики после почти 20-летнего присутствия, талибы — сесть за стол переговоров с действующим правительством и разорвать связи с "Аль-Каидой"*.К сентябрю 2021-го американские военные покинули Афганистан, что позволило боевикам быстро занять все крупные города и объявить о захвате власти. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, где сосредоточены силы сопротивления.Изменения привели к гуманитарному, политическому и экономическому кризису. В первые дни после прихода талибов в кабульском аэропорту царила паника — люди пытались улететь, в том числе цепляясь за уже взлетевшие лайнеры. За этим последовали теракты, жертвами которых стали десятки человек; ответственность за взрывы взяло на себя "Исламское государство"*.На этой неделе "Талибан"* объявил состав нового временного правительства, туда вошли члены движения и дружественных ему группировок, некоторые из которых включены в санкционные списки ООН и США.*Запрещенная в России террористическая организация.
сша
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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Схватка за Панджшер: как талибы воюют с отрядами сопротивления
Во время блицкрига по Афганистану боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) не смогли захватить провинцию Панджшер. После того, как они вошли в Кабул, этот регион превратился в форпост оппозиции — в Панджшерской долине объединились моджахеды Национального фронта сопротивления Ахмада Масуда, бывший вице-президент Амрулла Салех, а также подразделения афганской армии и спецназа. Смотрите в инфографике Ria.ru, как развивается противостояние.
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политика, сша, афганистан, владимир путин
15:33 09.09.2021 (обновлено: 16:25 09.09.2021)
 
Путин назвал США виновниками нового кризиса в Афганистане

Президент Путин: уход США из Афганистана привел к новому кризису

© REUTERS / West Asia News AgencyАнтипакистанский протест в Кабуле
Антипакистанский протест в Кабуле - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© REUTERS / West Asia News Agency
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Новый виток нестабильности в Афганистане связан с безответственными попытками Соединенных Штатов навязать свои ценности, заявил Владимир Путин перед началом саммита БРИКС.
"Уход США и их союзников <...> привел к возникновению новой кризисной ситуации, и еще до конца не ясно, как все это скажется на региональной и глобальной безопасности", — добавил российский лидер.
Полтора года назад США и "Талибан"* подписали мирное соглашение в Дохе. Вашингтон пообещал вывести войска из республики после почти 20-летнего присутствия, талибы — сесть за стол переговоров с действующим правительством и разорвать связи с "Аль-Каидой"*.
К сентябрю 2021-го американские военные покинули Афганистан, что позволило боевикам быстро занять все крупные города и объявить о захвате власти. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, где сосредоточены силы сопротивления.
Изменения привели к гуманитарному, политическому и экономическому кризису. В первые дни после прихода талибов в кабульском аэропорту царила паника — люди пытались улететь, в том числе цепляясь за уже взлетевшие лайнеры. За этим последовали теракты, жертвами которых стали десятки человек; ответственность за взрывы взяло на себя "Исламское государство"*.
На этой неделе "Талибан"* объявил состав нового временного правительства, туда вошли члены движения и дружественных ему группировок, некоторые из которых включены в санкционные списки ООН и США.
*Запрещенная в России террористическая организация.
 
Захват власти в Афганистане талибамиПолитикаСШААфганистанВладимир Путин
 
 
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