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ОДКБ сможет контролировать ситуацию с афганскими беженцами, заявил Борисов
ОДКБ сможет контролировать ситуацию с афганскими беженцами, заявил Борисов - РИА Новости, 09.09.2021
ОДКБ сможет контролировать ситуацию с афганскими беженцами, заявил Борисов
Ресурсов стран-участниц ОДКБ достаточно для предотвращения проникновения боевиков в сопредельные с Афганистаном государства, заявил вице-премьер РФ Юрий... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T11:34
2021-09-09T11:34
распространение коронавируса
в мире
афганистан
одкб
юрий борисов (вице-премьер)
россия
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МИНСК, 9 сен – РИА Новости. Ресурсов стран-участниц ОДКБ достаточно для предотвращения проникновения боевиков в сопредельные с Афганистаном государства, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов."Имеющиеся в распоряжении стран-участниц ОДКБ ресурсов достаточно для контроля над ситуацией, в том числе на случай попыток боевиков и террористических организаций перейти границу сопредельных с Афганистаном государств под видом беженцев", - сказал Борисов на заседании межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству стран ОДКБ.По его словам, риск массового исхода беженцев с афганской территории в сопредельные страны возрос."Это сопряжено с прямыми угрозами для безопасности центральноазиатских государств и может привести к дестабилизации региона", - заметил Борисов.Ситуация в Афганистане является предметом самого пристального внимания ОДКБ, подчеркнул он."Нам необходимо и впредь поддерживать регулярные контакты по линии силовых ведомств", - заключил Борисов.
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в мире, афганистан, одкб, юрий борисов (вице-премьер), россия
11:34 09.09.2021
 
ОДКБ сможет контролировать ситуацию с афганскими беженцами, заявил Борисов

Вице-премьер Борисов: ОДКБ сможет контролировать ситуацию с афганскими беженцами

© REUTERS / Saeed Ali AchakzaiЛюди ждут у пункта пропуска в пакистано-афганском пограничном городе Чаман
Люди ждут у пункта пропуска в пакистано-афганском пограничном городе Чаман - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© REUTERS / Saeed Ali Achakzai
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МИНСК, 9 сен – РИА Новости. Ресурсов стран-участниц ОДКБ достаточно для предотвращения проникновения боевиков в сопредельные с Афганистаном государства, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"Имеющиеся в распоряжении стран-участниц ОДКБ ресурсов достаточно для контроля над ситуацией, в том числе на случай попыток боевиков и террористических организаций перейти границу сопредельных с Афганистаном государств под видом беженцев", - сказал Борисов на заседании межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству стран ОДКБ.
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По его словам, риск массового исхода беженцев с афганской территории в сопредельные страны возрос.
"Это сопряжено с прямыми угрозами для безопасности центральноазиатских государств и может привести к дестабилизации региона", - заметил Борисов.
"Крайне важным считаю прогресс подготовки к подписанию плана оснащению коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ современным вооружением военной и специальной техникой, специальными средствами", - добавил вице-премьер.
Ситуация в Афганистане является предметом самого пристального внимания ОДКБ, подчеркнул он.
"Нам необходимо и впредь поддерживать регулярные контакты по линии силовых ведомств", - заключил Борисов.
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Распространение коронавирусаВ миреАфганистанОДКБЮрий Борисов (вице-премьер)Россия
 
 
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