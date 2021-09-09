https://ria.ru/20210909/afganistan-1749314616.html

ОДКБ сможет контролировать ситуацию с афганскими беженцами, заявил Борисов

ОДКБ сможет контролировать ситуацию с афганскими беженцами, заявил Борисов - РИА Новости, 09.09.2021

ОДКБ сможет контролировать ситуацию с афганскими беженцами, заявил Борисов

Ресурсов стран-участниц ОДКБ достаточно для предотвращения проникновения боевиков в сопредельные с Афганистаном государства, заявил вице-премьер РФ Юрий... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T11:34

2021-09-09T11:34

2021-09-09T11:34

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МИНСК, 9 сен – РИА Новости. Ресурсов стран-участниц ОДКБ достаточно для предотвращения проникновения боевиков в сопредельные с Афганистаном государства, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов."Имеющиеся в распоряжении стран-участниц ОДКБ ресурсов достаточно для контроля над ситуацией, в том числе на случай попыток боевиков и террористических организаций перейти границу сопредельных с Афганистаном государств под видом беженцев", - сказал Борисов на заседании межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству стран ОДКБ.По его словам, риск массового исхода беженцев с афганской территории в сопредельные страны возрос."Это сопряжено с прямыми угрозами для безопасности центральноазиатских государств и может привести к дестабилизации региона", - заметил Борисов.Ситуация в Афганистане является предметом самого пристального внимания ОДКБ, подчеркнул он."Нам необходимо и впредь поддерживать регулярные контакты по линии силовых ведомств", - заключил Борисов.

https://ria.ru/20210903/bezhentsy-1748479542.html

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в мире, афганистан, одкб, юрий борисов (вице-премьер), россия