ОДКБ сможет контролировать ситуацию с афганскими беженцами, заявил Борисов
Вице-премьер Борисов: ОДКБ сможет контролировать ситуацию с афганскими беженцами
© REUTERS / Saeed Ali AchakzaiЛюди ждут у пункта пропуска в пакистано-афганском пограничном городе Чаман
МИНСК, 9 сен – РИА Новости. Ресурсов стран-участниц ОДКБ достаточно для предотвращения проникновения боевиков в сопредельные с Афганистаном государства, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"Имеющиеся в распоряжении стран-участниц ОДКБ ресурсов достаточно для контроля над ситуацией, в том числе на случай попыток боевиков и террористических организаций перейти границу сопредельных с Афганистаном государств под видом беженцев", - сказал Борисов на заседании межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству стран ОДКБ.
По его словам, риск массового исхода беженцев с афганской территории в сопредельные страны возрос.
"Это сопряжено с прямыми угрозами для безопасности центральноазиатских государств и может привести к дестабилизации региона", - заметил Борисов.
"Крайне важным считаю прогресс подготовки к подписанию плана оснащению коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ современным вооружением военной и специальной техникой, специальными средствами", - добавил вице-премьер.
Ситуация в Афганистане является предметом самого пристального внимания ОДКБ, подчеркнул он.
"Нам необходимо и впредь поддерживать регулярные контакты по линии силовых ведомств", - заключил Борисов.