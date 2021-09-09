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Талибы заявили о нарушении Вашингтоном достигнутого в Дохе соглашения

Талибы заявили о нарушении Вашингтоном достигнутого в Дохе соглашения - РИА Новости, 09.09.2021

Талибы заявили о нарушении Вашингтоном достигнутого в Дохе соглашения

Наличие членов нового афганского правительства в черном списке США нарушает достигнутое в Дохе соглашение, говорится в заявлении "Талибана"*. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T10:31

2021-09-09T10:31

2021-09-09T12:26

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КАБУЛ, 9 сен — РИА Новости. Наличие членов нового афганского правительства в черном списке США нарушает достигнутое в Дохе соглашение, говорится в заявлении "Талибана"*.Двадцать девятого февраля 2020-го в столице Катара талибы и американцы подписали мирный договор: в обмен на вывод войск НАТО из республики боевики обещали разорвать связи с "Аль-Каидой"* и сесть за стол переговоров с администрацией страны.В августе этого года на фоне выхода из региона американского контингента талибы захватили все крупные города и погранпереходы и заявили об окончании двадцатилетней войны.Недавно они объявили состав нового кабинета министров, его возглавит находящийся под ограничениями ООН Мохаммад Хасан Ахунд. Министром внутренних дел стал Сараджуддин Хаккани — руководитель группировки "Сеть Хаккани", объявленной в США террористической и включенной в санкционный список ООН; за его поимку Вашингтон назначал награду в десять миллионов долларов.Другие ключевые посты тоже заняли представители движения. "Талибан"* не раз заявлял, что рассчитывает на международное признание в качестве легитимной власти в Афганистане.*Запрещенная в России террористическая организация.

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-09-09T10:31 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, сша, доха, афганистан, талибан, министерство обороны сша