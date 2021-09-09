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Талибы заявили о нарушении Вашингтоном достигнутого в Дохе соглашения
Талибы заявили о нарушении Вашингтоном достигнутого в Дохе соглашения - РИА Новости, 09.09.2021
Талибы заявили о нарушении Вашингтоном достигнутого в Дохе соглашения
Наличие членов нового афганского правительства в черном списке США нарушает достигнутое в Дохе соглашение, говорится в заявлении "Талибана"*. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T10:31
2021-09-09T12:26
в мире
сша
доха
афганистан
талибан
министерство обороны сша
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КАБУЛ, 9 сен — РИА Новости. Наличие членов нового афганского правительства в черном списке США нарушает достигнутое в Дохе соглашение, говорится в заявлении "Талибана"*.Двадцать девятого февраля 2020-го в столице Катара талибы и американцы подписали мирный договор: в обмен на вывод войск НАТО из республики боевики обещали разорвать связи с "Аль-Каидой"* и сесть за стол переговоров с администрацией страны.В августе этого года на фоне выхода из региона американского контингента талибы захватили все крупные города и погранпереходы и заявили об окончании двадцатилетней войны.Недавно они объявили состав нового кабинета министров, его возглавит находящийся под ограничениями ООН Мохаммад Хасан Ахунд. Министром внутренних дел стал Сараджуддин Хаккани — руководитель группировки "Сеть Хаккани", объявленной в США террористической и включенной в санкционный список ООН; за его поимку Вашингтон назначал награду в десять миллионов долларов.Другие ключевые посты тоже заняли представители движения. "Талибан"* не раз заявлял, что рассчитывает на международное признание в качестве легитимной власти в Афганистане.*Запрещенная в России террористическая организация.
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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в мире, сша, доха, афганистан, талибан, министерство обороны сша
10:31 09.09.2021 (обновлено: 12:26 09.09.2021)
 
Талибы заявили о нарушении Вашингтоном достигнутого в Дохе соглашения

"Талибан"*: наличие членов правительства в черном списке США нарушает договор в Дохе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России)
Боевики движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КАБУЛ, 9 сен — РИА Новости. Наличие членов нового афганского правительства в черном списке США нарушает достигнутое в Дохе соглашение, говорится в заявлении "Талибана"*.
"Все без исключения официальные лица <...> должны были быть исключены из черных списков ООН и США. Требование остается в силе", — добавляется в релизе.
Двадцать девятого февраля 2020-го в столице Катара талибы и американцы подписали мирный договор: в обмен на вывод войск НАТО из республики боевики обещали разорвать связи с "Аль-Каидой"* и сесть за стол переговоров с администрацией страны.
В августе этого года на фоне выхода из региона американского контингента талибы захватили все крупные города и погранпереходы и заявили об окончании двадцатилетней войны.
Недавно они объявили состав нового кабинета министров, его возглавит находящийся под ограничениями ООН Мохаммад Хасан Ахунд. Министром внутренних дел стал Сараджуддин Хаккани — руководитель группировки "Сеть Хаккани", объявленной в США террористической и включенной в санкционный список ООН; за его поимку Вашингтон назначал награду в десять миллионов долларов.
Другие ключевые посты тоже заняли представители движения. "Талибан"* не раз заявлял, что рассчитывает на международное признание в качестве легитимной власти в Афганистане.
*Запрещенная в России террористическая организация.
 
В миреСШАДохаАфганистанТалибанМинистерство обороны США
 
 
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