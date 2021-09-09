https://ria.ru/20210909/afganistan-1749287135.html
СМИ: талибы разрешили 200 американцам и иностранцам покинуть Афганистан
СМИ: талибы разрешили 200 американцам и иностранцам покинуть Афганистан - РИА Новости, 09.09.2021
СМИ: талибы разрешили 200 американцам и иностранцам покинуть Афганистан
Движение "Талибан"* разрешило 200 американцам и гражданам других стран вылететь из Афганистана чартерными рейсами, передает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T08:58
2021-09-09T08:58
2021-09-09T08:58
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* разрешило 200 американцам и гражданам других стран вылететь из Афганистана чартерными рейсами, передает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в движении.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что чартерные авиарейсы подготовлены для вывоза людей из Афганистана, но талибы не дают разрешения на их вылет."Мы позволили совершить эвакуацию 200 американских граждан и других гражданских лиц на чартерных рейсах из аэропорта Кабула. Американцы и те, у кого есть европейские паспорта, вылетят из аэропорта Кабула в четверг днем", - сообщил телеканалу источник в "Талибане"*.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. 6 сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210909/programma-1749273587.html
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в мире, сша, оон, талибан, афганистан, энтони блинкен, россия
СМИ: талибы разрешили 200 американцам и иностранцам покинуть Афганистан
Al-Jazeera: 200 американцам и другим иностранцам разрешили покинуть Афганистан чартерами