https://ria.ru/20210908/zinichev-1749249479.html

"Спасая жизнь человека": трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев

"Спасая жизнь человека": трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев - РИА Новости, 08.09.2021

"Спасая жизнь человека": трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев

Глава МЧС генерал армии Евгений Зиничев погиб вместе с известным кинорежиссером Александром Мельником, которого он пытался спасти. Трагедия произошла на межведомственных учениях в Арктике. По данным МЧС, кинорежиссер Александр Мельник выбирал локации для нового фильма и и присутствовал на учениях в Красноярском крае.

2021-09-08T19:47

2021-09-08T19:47

2021-09-08T19:47

красноярский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

евгений зиничев

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Он сорвался со скалы, а Зиничев бросился его спасать. По свидетельствам очевидцев, он ударился о выступ. Обоих с тяжелыми травмами эвакуировали на вертолете в больницу, но они скончались еще до приземления.

красноярский край

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Спасая жизнь человека": трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев Глава МЧС генерал армии Евгений Зиничев погиб вместе с известным кинорежиссером Александром Мельником, которого он пытался спасти. Трагедия произошла на межведомственных учениях в Арктике. По данным МЧС, кинорежиссер Александр Мельник выбирал локации для нового фильма и и присутствовал на учениях в Красноярском крае. Он сорвался со скалы, а Зиничев бросился его спасать. По свидетельствам очевидцев, он ударился о выступ. Обоих с тяжелыми травмами эвакуировали на вертолете в больницу, но они скончались еще до приземления. 2021-09-08T19:47 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, видео