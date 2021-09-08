https://ria.ru/20210908/zinichev-1749249479.html
"Спасая жизнь человека": трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев
"Спасая жизнь человека": трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев - РИА Новости, 08.09.2021
"Спасая жизнь человека": трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев
Глава МЧС генерал армии Евгений Зиничев погиб вместе с известным кинорежиссером Александром Мельником, которого он пытался спасти. Трагедия произошла на межведомственных учениях в Арктике. По данным МЧС, кинорежиссер Александр Мельник выбирал локации для нового фильма и и присутствовал на учениях в Красноярском крае.
2021-09-08T19:47
2021-09-08T19:47
2021-09-08T19:47
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений зиничев
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Он сорвался со скалы, а Зиничев бросился его спасать. По свидетельствам очевидцев, он ударился о выступ. Обоих с тяжелыми травмами эвакуировали на вертолете в больницу, но они скончались еще до приземления.
красноярский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Спасая жизнь человека": трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев
Глава МЧС генерал армии Евгений Зиничев погиб вместе с известным кинорежиссером Александром Мельником, которого он пытался спасти. Трагедия произошла на межведомственных учениях в Арктике. По данным МЧС, кинорежиссер Александр Мельник выбирал локации для нового фильма и и присутствовал на учениях в Красноярском крае. Он сорвался со скалы, а Зиничев бросился его спасать. По свидетельствам очевидцев, он ударился о выступ. Обоих с тяжелыми травмами эвакуировали на вертолете в больницу, но они скончались еще до приземления.
2021-09-08T19:47
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PT1M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, видео
"Спасая жизнь человека": трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев
Глава МЧС генерал армии Евгений Зиничев погиб вместе с известным кинорежиссером Александром Мельником, которого он пытался спасти. Трагедия произошла на межведомственных учениях в Арктике. По данным МЧС, кинорежиссер Александр Мельник выбирал локации для нового фильма и и присутствовал на учениях в Красноярском крае.
2021-09-08T19:47
true
PT1M18S
"Спасая жизнь человека": трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев
Глава МЧС генерал армии Евгений Зиничев погиб вместе с известным кинорежиссером Александром Мельником, которого он пытался спасти. Трагедия произошла на межведомственных учениях в Арктике. По данным МЧС, кинорежиссер Александр Мельник выбирал локации для нового фильма и и присутствовал на учениях в Красноярском крае.