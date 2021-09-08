https://ria.ru/20210908/zinichev-1749241787.html
Тело Зиничева доставили в Москву
Тело Зиничева доставили в Москву - РИА Новости, 08.09.2021
Тело Зиничева доставили в Москву
Спецрейс с телом погибшего на учениях в Норильске главы МЧС России Евгения Зиничева прибыл в Москву, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T18:47
2021-09-08T18:47
2021-09-08T18:52
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений зиничев
россия
погиб глава мчс зиничев
происшествия
норильск
москва
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Спецрейс с телом погибшего на учениях в Норильске главы МЧС России Евгения Зиничева прибыл в Москву, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."В 18.32 мск самолет с телом Зиничева приземлился в аэропорту "Внуково", - сказал собеседник агентства.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, россия, погиб глава мчс зиничев, происшествия, норильск, москва
18:47 08.09.2021 (обновлено: 18:52 08.09.2021)
Тело Зиничева доставили в Москву
Источник: спецрейс с телом погибшего главы МЧС Зиничева прибыл в Москву