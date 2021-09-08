https://ria.ru/20210908/zinichev-1749223635.html

Глава Якутии рассказал о роли Зиничева в победе "в битве за тайгу"

Глава Якутии рассказал о роли Зиничева в победе "в битве за тайгу" - РИА Новости, 08.09.2021

Глава Якутии рассказал о роли Зиничева в победе "в битве за тайгу"

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев, трагически погибший в Норильске, сыграл огромную роль в победе над лесными пожарами в Якутии, заявил глава региона Айсен Николаев... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T17:10

2021-09-08T17:10

2021-09-08T17:10

норильск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

айсен николаев

евгений зиничев

россия

погиб глава мчс зиничев

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ЯКУТСК, 8 сен – РИА Новости. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев, трагически погибший в Норильске, сыграл огромную роль в победе над лесными пожарами в Якутии, заявил глава региона Айсен Николаев в своем Instagram-аккаунте.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.Николаев выразил соболезнование родным и близким Зиничева."Евгений Николаевич был сильным, мужественным, отзывчивым и добрым человеком. Он всегда искренне поддерживал нашу республику. Первым приходил на помощь при паводках и лесных пожарах. Этим летом мы с ним практически ежедневно общались, принимали решения по борьбе с лесными пожарами, очень сблизились... Он сыграл огромную роль в нашей победе в битве за тайгу", - отметил глава республики.По словам главы Якутии, во вторник Зиничев поинтересовался у него, как обстоят дела с лесными пожарами. "… он очень обрадовался, что их уже мало", - добавил Николаев.Восьмого августа из-за угрозы лесных пожаров населенным пунктам в Якутии ввели режим ЧС регионального характера. Режим чрезвычайной ситуации межрегионального характера действует в республике с 13 августа.

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749218337.html

норильск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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