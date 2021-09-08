https://ria.ru/20210908/zinichev-1749218337.html

Путин назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой

Путин назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой - РИА Новости, 08.09.2021

Путин назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой

Президент России Владимир Путин в соболезнованиях близким погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева назвал его смерть невосполнимой личной утратой,... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T16:50

2021-09-08T16:50

2021-09-08T16:54

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

погиб глава мчс зиничев

общество

норильск

александр мельников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570633126_0:121:3213:1928_1920x0_80_0_0_da22404ab86452f622989c7df6c6f397.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в соболезнованиях близким погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева назвал его смерть невосполнимой личной утратой, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. В 1987-2015 годах работал в органах государственной безопасности."Потрясен трагическим известием о гибели Евгения Николаевича Зиничева. Прошу принять искренние соболезнования и слова поддержки в этот скорбный час. Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества. Для меня это невосполнимая личная утрата. Нас связывали долгие годы совместной работы. И всегда знал, что на Евгения Николаевича можно положиться в любой, самой сложной ситуации – как на надёжного, верного друга и профессионала высочайшего уровня", - говорится в телеграмме.По словам российского лидера, Зиничев посвятил себя служению Отечеству, людям - "и, спасая человеческую жизнь, без колебаний пошёл на риск, погиб, до конца исполняя свой долг"."Мы сохраним в наших сердцах светлую память о Евгении Николаевиче Зиничеве", - заключил президент.

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749212341.html

норильск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погиб глава мчс зиничев, общество, норильск, александр мельников