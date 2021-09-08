https://ria.ru/20210908/zinichev-1749218337.html
Путин назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой
Путин назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой - РИА Новости, 08.09.2021
Путин назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой
Президент России Владимир Путин в соболезнованиях близким погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева назвал его смерть невосполнимой личной утратой,... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T16:50
2021-09-08T16:50
2021-09-08T16:54
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погиб глава мчс зиничев
общество
норильск
александр мельников
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в соболезнованиях близким погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева назвал его смерть невосполнимой личной утратой, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. В 1987-2015 годах работал в органах государственной безопасности."Потрясен трагическим известием о гибели Евгения Николаевича Зиничева. Прошу принять искренние соболезнования и слова поддержки в этот скорбный час. Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества. Для меня это невосполнимая личная утрата. Нас связывали долгие годы совместной работы. И всегда знал, что на Евгения Николаевича можно положиться в любой, самой сложной ситуации – как на надёжного, верного друга и профессионала высочайшего уровня", - говорится в телеграмме.По словам российского лидера, Зиничев посвятил себя служению Отечеству, людям - "и, спасая человеческую жизнь, без колебаний пошёл на риск, погиб, до конца исполняя свой долг"."Мы сохраним в наших сердцах светлую память о Евгении Николаевиче Зиничеве", - заключил президент.
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РИА Новости
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владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погиб глава мчс зиничев, общество, норильск, александр мельников
16:50 08.09.2021 (обновлено: 16:54 08.09.2021)
Путин назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой
Президент России Путин назвал гибель главы МЧС Зиничева невосполнимой личной утратой
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
в соболезнованиях близким погибшего главы МЧС
России Евгения Зиничева назвал его смерть невосполнимой личной утратой, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Зиничев погиб на учениях в Норильске
, спасая кинорежиссера Александра Мельника
, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. В 1987-2015 годах работал в органах государственной безопасности.
"Потрясен трагическим известием о гибели Евгения Николаевича Зиничева. Прошу принять искренние соболезнования и слова поддержки в этот скорбный час. Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества. Для меня это невосполнимая личная утрата. Нас связывали долгие годы совместной работы. И всегда знал, что на Евгения Николаевича можно положиться в любой, самой сложной ситуации – как на надёжного, верного друга и профессионала высочайшего уровня", - говорится в телеграмме.
По словам российского лидера, Зиничев посвятил себя служению Отечеству, людям - "и, спасая человеческую жизнь, без колебаний пошёл на риск, погиб, до конца исполняя свой долг".
"Мы сохраним в наших сердцах светлую память о Евгении Николаевиче Зиничеве", - заключил президент.