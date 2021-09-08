https://ria.ru/20210908/zinichev-1749218315.html

Президент Абхазии выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева

Президент Абхазии выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева - РИА Новости, 08.09.2021

Президент Абхазии выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева

Президент Абхазии Аслан Бжания глубоко потрясён трагической гибелью министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T16:50

2021-09-08T16:50

2021-09-08T16:50

в мире

норильск

абхазия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

аслан бжания

евгений зиничев

россия

погиб глава мчс зиничев

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СУХУМ, 8 сен - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания глубоко потрясён трагической гибелью министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева, сообщает пресс-служба главы республики.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. В 1987-2015 годах работал в органах государственной безопасности."Глубоко потрясен известием о трагической гибели министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Николаевича Зиничева при исполнении служебного долга, спасении жизни человека", - говорится в сообщении.По словам Бжания, уход из жизни преданного своему Отечеству патриота - большая потеря для семьи и государства. "Его героический поступок лишь подтверждает высокие идеалы, присущие истинно государственным деятелям", - отмечается в тексте.Президент Абхазии передал семье и близким Зиничева самые искренние соболезнования от имени руководства республики и от себя лично.

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749187014.html

норильск

абхазия

россия

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в мире, норильск, абхазия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), аслан бжания, евгений зиничев, россия, погиб глава мчс зиничев