https://ria.ru/20210908/zinichev-1749216892.html
Зиничев болел душой за судьбу страны, заявил министр транспорта
Зиничев болел душой за судьбу страны, заявил министр транспорта - РИА Новости, 08.09.2021
Зиничев болел душой за судьбу страны, заявил министр транспорта
Глава МЧС РФ Евгений Зиничев был компетентным и ответственным руководителем, болел душой за судьбу отечества и всегда оставался верен своим принципам, говорится РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T16:42
2021-09-08T16:42
2021-09-08T16:42
общество
норильск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений зиничев
россия
погиб глава мчс зиничев
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев был компетентным и ответственным руководителем, болел душой за судьбу отечества и всегда оставался верен своим принципам, говорится в телеграмме министра транспорта РФ Виталия Савельева в адрес МЧС.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии."Министерство транспорта РФ выражает глубокое соболезнование коллективу министерства, родным и близким трагически ушедшего из жизни министра, генерала армии Евгения Николаевича Зиничева", - говорится в телеграмме."Наша страна потеряла выдающегося государственного деятеля, компетентного и ответственного руководителя. Евгений Николаевич душой болел за судьбу отечества, всегда оставался верен своим принципам. Его неизменно отличали высокий профессионализм и беззаветная преданность делу служения нашей отчизне, ее гражданам, он до самого конца исполнял свой служебный долг по спасению главной ценности – человеческой жизни. Мы скорбим вместе с вами. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - отметил Савельев.
https://ria.ru/20210908/zinichev-1749211594.html
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общество, норильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, россия, погиб глава мчс зиничев
Зиничев болел душой за судьбу страны, заявил министр транспорта
Министр транспорта Савельев: Зиничев болел душой за судьбу страны и был верен принципам