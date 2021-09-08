https://ria.ru/20210908/zinichev-1749212341.html
Названо место гибели главы МЧС Евгения Зиничева
Названо место гибели главы МЧС Евгения Зиничева - РИА Новости, 08.09.2021
Названо место гибели главы МЧС Евгения Зиничева
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб на водопаде Китабо-Орон в западной части Путоранского заповедника, сообщает РБК со ссылкой на источник. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T16:25
2021-09-08T16:25
2021-09-08T16:29
происшествия
норильск
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений зиничев
погиб глава мчс зиничев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749187814_0:59:1280:779_1920x0_80_0_0_422d540f210739e1d2cd0c57abcb9438.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев погиб на водопаде Китабо-Орон в западной части Путоранского заповедника, сообщает РБК со ссылкой на источник.Инцидент произошел около семи часов утра. Министр вылетел в сторону заповедника из Норильска за два часа до этого.О трагической смерти Зиничева стало известно сегодня днем. Министр погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, ведомство он возглавил в 2018 году, а в прошлом году ему присвоили звание генерала армии.
https://ria.ru/20210908/zinichev-1749205645.html
норильск
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749187814_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_303816f22c6494d69e7a24d2baeb014f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, норильск, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, погиб глава мчс зиничев
16:25 08.09.2021 (обновлено: 16:29 08.09.2021)
Названо место гибели главы МЧС Евгения Зиничева
РБК: глава МЧС Евгений Зиничев погиб на водопаде Китабо-Орон