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Названо место гибели главы МЧС Евгения Зиничева
Названо место гибели главы МЧС Евгения Зиничева - РИА Новости, 08.09.2021
Названо место гибели главы МЧС Евгения Зиничева
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб на водопаде Китабо-Орон в западной части Путоранского заповедника, сообщает РБК со ссылкой на источник. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T16:25
2021-09-08T16:29
происшествия
норильск
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений зиничев
погиб глава мчс зиничев
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев погиб на водопаде Китабо-Орон в западной части Путоранского заповедника, сообщает РБК со ссылкой на источник.Инцидент произошел около семи часов утра. Министр вылетел в сторону заповедника из Норильска за два часа до этого.О трагической смерти Зиничева стало известно сегодня днем. Министр погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, ведомство он возглавил в 2018 году, а в прошлом году ему присвоили звание генерала армии.
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происшествия, норильск, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, погиб глава мчс зиничев
16:25 08.09.2021 (обновлено: 16:29 08.09.2021)
 
Названо место гибели главы МЧС Евгения Зиничева

РБК: глава МЧС Евгений Зиничев погиб на водопаде Китабо-Орон

© Фото : МЧС РФОдно из последних прижизненных фото Евгения Зиничева
Одно из последних прижизненных фото Евгения Зиничева - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© Фото : МЧС РФ
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев погиб на водопаде Китабо-Орон в западной части Путоранского заповедника, сообщает РБК со ссылкой на источник.
Инцидент произошел около семи часов утра. Министр вылетел в сторону заповедника из Норильска за два часа до этого.
О трагической смерти Зиничева стало известно сегодня днем. Министр погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, ведомство он возглавил в 2018 году, а в прошлом году ему присвоили звание генерала армии.
Погиб как настоящий спасатель – Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью главы МЧС РФ Евгения Зиничева - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
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Зиничев погиб как настоящий спасатель, заявил Шойгу
 
ПроисшествияНорильскКрасноярский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Евгений ЗиничевПогиб глава МЧС Зиничев
 
 
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