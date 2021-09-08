https://ria.ru/20210908/zinichev-1749212341.html

Названо место гибели главы МЧС Евгения Зиничева

Названо место гибели главы МЧС Евгения Зиничева - РИА Новости, 08.09.2021

Названо место гибели главы МЧС Евгения Зиничева

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб на водопаде Китабо-Орон в западной части Путоранского заповедника, сообщает РБК со ссылкой на источник. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T16:25

2021-09-08T16:25

2021-09-08T16:29

происшествия

норильск

красноярский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

евгений зиничев

погиб глава мчс зиничев

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев погиб на водопаде Китабо-Орон в западной части Путоранского заповедника, сообщает РБК со ссылкой на источник.Инцидент произошел около семи часов утра. Министр вылетел в сторону заповедника из Норильска за два часа до этого.О трагической смерти Зиничева стало известно сегодня днем. Министр погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, ведомство он возглавил в 2018 году, а в прошлом году ему присвоили звание генерала армии.

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749205645.html

норильск

красноярский край

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происшествия, норильск, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, погиб глава мчс зиничев