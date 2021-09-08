https://ria.ru/20210908/zinichev-1749211594.html

Гибель Зиничева стала большой утратой для России, заявил Бортников

Гибель Зиничева стала большой утратой для России, заявил Бортников - РИА Новости, 08.09.2021

Гибель Зиничева стала большой утратой для России, заявил Бортников

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев был образцом офицерской чести, порядочности и достоинства, его гибель стала большой утратой для всей России, заявил директор ФСБ... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T16:21

2021-09-08T16:21

2021-09-08T16:22

общество

норильск

александр бортников

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

евгений зиничев

александр мельников

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев был образцом офицерской чести, порядочности и достоинства, его гибель стала большой утратой для всей России, заявил директор ФСБ Александр Бортников."Гибель Евгения Зиничева является большой утратой для России. Всю свою жизнь он посвятил служению Отечеству, на всех порученных участках служебной деятельности работал профессионально и с полной отдачей сил и энергии", - говорится в заявлении Бортникова, которое обнародовал Центр общественных связей ФСБ."Евгений Николаевич был образцом офицерской чести, порядочности и достоинства. Выражаю глубокое соболезнование его родным и близким", - добавил он.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. В 1987-2015 годах работал в органах государственной безопасности.

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749207270.html

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749205645.html

норильск

россия

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2021

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общество, норильск, александр бортников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), евгений зиничев, александр мельников, россия, погиб глава мчс зиничев