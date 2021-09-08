https://ria.ru/20210908/zinichev-1749206038.html

Меняйло назвал Зиничева близким другом и истинным офицером

Меняйло назвал Зиничева близким другом и истинным офицером - РИА Новости, 08.09.2021

Меняйло назвал Зиничева близким другом и истинным офицером

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что потрясен гибелью главы МЧС РФ Евгения Зиничева, назвав его близким другом, достойным человеком и истинным РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T15:52

2021-09-08T15:52

2021-09-08T16:17

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сергей меняйло

россия

погиб глава мчс зиничев

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ПЯТИГОРСК, 8 сен - РИА Новости. Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что потрясен гибелью главы МЧС РФ Евгения Зиничева, назвав его близким другом, достойным человеком и истинным офицером.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии."Потрясен трагической гибелью министра МЧС, генерала армии Зиничева Евгения Николаевича! Еще один близкий друг ушел из жизни! Погиб, спасая человека! Погиб при исполнении служебных обязанностей! Достойный человек, истинный офицер, хороший и преданный друг! Знаю все это не понаслышке! Мои соболезнования родным и близким! Вечная память и земля пухом! Потрясен", - написал Меняйло в Facebook.

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749200147.html

россия

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сергей меняйло, россия, погиб глава мчс зиничев